El miedo a la vacuna causó ayer estragos en el centro comercial La Rambla de Cartagena, reconvertido en un gran centro de vacunación. Según contaron a LA OPINIÓN trabajadores del Servicio Murciano de Salud y del 061, se contabilizaron en una sola mañana más de veinte desmayos de adolescentes por la aprensión que les provoca el pinchazo al que se tienen que someter para quedar inmunizados ante el coronavirus. Por otra parte, los trabajadores también denuncian que el calor que hace en las instalaciones también puede estar detrás de algunos desvanecimientos y que, con cada desmayo, tienen que dejar de vacunar para atender a los jóvenes. Desde la Consejería reconocen que este tipo de incidentes se han dado en otros puntos de vacunación.

Más de un millón de murcianos llevan ya al menos una dosis

La Región de Murcia ha superado la cifra de un millón de vacunados con al menos una dosis contra el coronavirus. El consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha informado en la rueda de prensa posterior al Comité de Seguimiento Covid en el Palacio de San Esteban que ya se han inoculado un total de 1.711.353 fórmulas para hacer frente a la pandemia.

Sin embargo, desde el Gobierno regional no se atreven a asegurar si el 70% de la población murciana logrará estar totalmente inmunizada antes de que acabe el verano, ya que desde el Ministerio de Sanidad aún no les han enviado la previsión de llegada de vacunas del presente mes de agosto. Por este motivo, rehúsan predecir si los estudiantes podrán empezar el curso escolar, que arranca el 7 de septiembre, con la pauta completa.

Menores inmunizados

Pedreño informó de que ayer se vacunó a más de mil jóvenes de entre 12 y 19 años, así como que esta semana está previsto inmunizar a 12.000 jóvenes de esta franja de edad de los municipios de Alcantarilla, Águilas, Alhama de Murcia, Caravaca de la Cruz, Cartagena, Cieza, Jumilla, Los Alcázares, Lorca, Molina de Segura, Mula, San Pedro del Pinatar, Totana y Yecla.

Solo en la Ciudad del Sol recibirán este martes su vacuna en el Complejo Deportivo Felipe VI unos 3.000 adolescentes, según confirmó ayer el concejal de Sanidad, José Ángel Ponce. Mañana también habrá una nueva jornada de vacunación dirigida a la franja de 12 a 19 años, sumándose así otros 3.000. Serán otros 3.000 los que reciban la vacuna. «En este tramo hay un gran número de jóvenes, por lo que quedan algunas jornadas más de vacunación para darla por concluida», explicó Ponce.

Sobre la vacunación a menores de 12 años, Salud está a la expectativa de lo que decidan los expertos. Entre tanto, el consejero ha adelantado que los servicios informáticos de la Consejería están trabajando para que los nacidos en 2009 que ya tienen 12 años puedan pedir cita para recibir su primera dosis. Hasta ahora, la vacunación por franjas de edad se abrían por años, pero en este caso no es posible porque no está permitida la vacunación para los niños de once años o menos.