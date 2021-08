Un recorte en el mes más inoportuno. Tras seis meses en los que el Ministerio para la Transición Ecológica ha tenido que enviar el trasvase máximo del Tajo, es decir los 38 hm³, este mes de agosto todo vuelve a saltar por los aires y la modificación de las reglas de explotación del Tajo-Segura, que el consejo de ministro aprobó la semana pasada y que entra en vigor esta semana, coincide, además, con un cambio en el nivel de la reserva. Los embalses de Entrepeñas y Buendía almacenaban el 1 de agosto -día de referencia para calcular el trasvase-, un total de 685 hm3, cantidad a la que hay que descontar 33 hm3 que quedaban por trasvasar de julio, lo que da unas existencias reales de 652 ,84 hm3, 8,16 hm3 menos de la cantidad que hubiera dado derecho a trasvasar el máximo mensual, desde hoy de 27 hm3. Pero como ha bajado la reserva, el trasvase pasa a nivel 3, es decir, que ese mes ya solo podrán llegar hasta 20 hm3 y la decisión final será de la ministra Teresa Ribera. Viendo los precedente, el recorte puede ser histórico, incluso que ya no se nos envíe ni un hectómetro para regadío.

Y todo en el mes en que la Región necesita más agua para garantizar su suministro hídrico por el aumento de la población, y se incrementa, además, la evaporación. En agosto aumenta el riego de los cítricos, la granada, el almendro -cultivo de secano pero que necesita agua en verano-, y todas las hortalizas de verano como tomates, judías, lechugas… además de que se empieza a plantar la alcachofa. A esto se une que a finales de mes se iniciará la plantación de las hortalizas del invierno: brócoli, coliflor, escarola… y el riego de los olivos. En total, el consumo de agua en la provincia aumenta entre un 15% y un 20%.

Murcia ha recibido entre febrero y julio trasvases a razón de 38 hm3 al mes. El 1 de julio quedaban por servir 55 hm3. Como se estaba en el nivel 2, automáticamente se concedieron 38 hm3 más, con lo que quedaban pendiente de transportar un total de 93 hm3. El mes pasado llegaron desde los embalses de Entrepeñas y Buendía 60 hm3. Con lo que a fecha 1 de agosto quedan pendientes de trasvasar 33 hm3. La línea que marca el nivel 2 y 3 en las reglas de explotación del Tajo vigentes es que si hay más de 661 hm3, el 1 de agosto es nivel 2 y se hubieran enviado 27 hm3 y si es menor de 661 hm3, como ha sido, se mandarán solo hasta 20 hm3.

Las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura entraron en vigor este lunes. La principal modificación respecto a las anteriores reglas se da cuando la situación de los embalses de cabecera (Entrepeñas-Buendía) se encuentran en nivel 2 y las existencias conjuntas de ambos embalses son inferiores a 1.300 hectómetros cúbicos, sin llegar a los volúmenes previstos en el nivel 3, y las aportaciones conjuntas registradas en los últimos doce meses sean inferiores a 1.400 hectómetros cúbicos.

Hasta hoy, cuando esa era la situación se autorizaba un trasvase de 38 hm3, pero desde el 2 de agosto, la comisión de explotación autorizará un trasvase mensual de 27 hm3, hasta un máximo anual de 650 hm3 en cada año hidrológico. De este volumen, 600 hm3 se destinarán al Segura y 50 hm3 al Guadiana.

El Gobierno insiste en que la modificación busca «evitar situaciones de excepcionalidad y trasvase cero», de modo que en situación de normalidad hídrica, conocida como nivel 2, el máximo mensual a trasvasar se reduce. Mientras, en nivel 1 se autorizará un caudal máximo a trasvasar de 60 hm3. En nivel 3, denominado como de situación hidrológica excepcional, el órgano competente podrá autorizar discrecionalmente y de forma motivada hasta 20 hm3. Por último, en situación de nivel 4, cuando las existencias conjuntas de Entrepeñas y Buendía no superen los 400 hm3, no podrá aprobarse trasvase alguno. Situación que no cambia. Con ello, el Ejecutivo espera lograr una gestión «más ordenada y estable» del sistema del acueducto con nuevos umbrales para ceder caudales de acuerdo con el principio de equilibrio entre el agua disponible en los embalses de cabecera del Tajo y la estabilidad de los suministros hacia las cuencas beneficiarias y confía en que se obtendrán ventajas tanto para las cuencas cedentes como las receptoras.

La decisión se atiene, según el Ministerio, al dictamen científico-técnico del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) y cuenta con el aval de la Comisión Central de Explotación de Trasvase Tajo-Segura y del Consejo Nacional del Agua.

Los pantanos del Segura pierden 7 hm3 en una semana

Los pantanos de la cuenca del Segura cuentan con unas reservas de 523 hectómetros cúbicos, siete menos que la semana pasada, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Los embalses del Segura disponen de seis hectómetros cúbicos más que en la misma fecha de año anterior, y 16 más que la media que suelen almacenar en esta época del año (507 hectómetros cúbicos). Así, los pantanos de la cuenca del Segura se encuentran al 45,9% de su capacidad total. En España, la reserva hídrica total está al 48,5% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 27.092 hectómetros cúbicos de agua, disminuyendo en la última semana en 866 hm3.