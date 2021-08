La Región de Murcia supera desde el pasado viernes la barrera de los 5.000 casos activos de coronavirus. Concretamente, este domingo la cifra ascendía a 5.182 contagiados, un número que fue superado por última vez el pasado 10 de febrero, en pleno auge de la tercera ola.

Este domingo, según señaló ayer el consejero de Salud, Juan José Pedreño, se detectaron 185 nuevos positivos de covid. Cabe recordar que esta bajada drástica de los casos registrados guarda relación con el menor número de pruebas realizadas durante el fin de semana. De estos 185 contagios, 42 corresponden al municipio de Cartagena, 31 a Murcia, 14 a Lorca, 11 a Caravaca de la Cruz, 8 a Mula, 8 a La Unión, 7 a Torre Pacheco, 5 a Santomera, 5 a Totana, 4 a Alcantarilla, 4 a Blanca, 4 a Fuente Álamo, 4 a Mazarrón, 4 a Molina de Segura, 4 a Pliego. El resto están repartidos por los demás municipios.

«A pesar de la estabilización de las tasas, se están incrementando los ingresos en personas mayores y hay mayor presión asistencial», explicó Pedreño, quien indicó que la semana pasada, el 56% de los nuevos contagios se daban en la franja de 15 a 39 años. «Después de seis semanas en las que las tasas se incrementaron linealmente llegando a ser del cien por cien, vemos como las medidas puestas en marcha en la Región están dando sus frutos y se ha frenado la subida, pero las cifras no nos permiten ninguna relajación», añadió.

Asimismo, destacó que la incidencia en mayores de 65 ha sufrido un incremento del 40%, por lo que hizo un «llamamiento a la prudencia para contener la situación y también la presión asistencial». La tasa de incidencia media acumulada a siete días se situó en 239,5 casos por cada 100.000 habitantes, y de 481,5 a 14 días, «aún por debajo de las medias nacionales».

Presión hospitalaria

En cuanto a la cifra de ingresados, este domingo se encontraban hospitalizados en centros de la Región 148 pacientes, de edades comprendidas entre los 21 y los 93 años, de estos el 65% no están vacunados, según ha indicado el consejero. Además, de los 148 pacientes hospitalizados, 30 están en la UCI. Estos enfermos tienen entre 24 y 73 años y el porcentaje de no vacunados asciende al 88%.

Pedreño indicó en la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Seguimiento Covid de ayer que los cribados realizados a lo largo del fin de semana en diferentes municipios de la Región finalizaron con 2.223 pruebas realizadas a ciudadanos de entre 14 y 39 años, de las que 68 dieron un resultado positivo, esto es el 3,1%.

Un total de 5.034 contagiados se encuentran realizando aislamiento domiciliario, lo que supone una bajada de 371 personas con respecto al sábado.

Finalmente, Salud realizó el domingo un total de 2.502 pruebas para diagnosticar el virus, menos de la mitad que el día previo. De estas pruebas, el 7,39% arrojaron un resultado positivo. Esto supone un descenso del 0,8% con respecto al día anterior.

Niveles de alerta

Respecto a la situación en los municipios, el Comité Covid no decretó el nivel de Alerta 1-Bajo en ninguna localidad; sin embargo, en un nivel de Alerta 2-Medio se situaron cuatro municipios: Aledo, Ojós, Ricote y Ulea.

En nivel de Alerta 3- Alto se encuentran 41 municipios en los que, como contempla el Documento Técnico, se reduce el aforo interior de la hostelería al 30%. Además, en las celebraciones se limita el aforo al 30% con un máximo de 30 personas si es en interior, y al 50% con un máximo de 60 personas si es en exterior. El nivel 4-Muy Alto no se ha instaurado en ningún municipio esta semana.

Restricciones

Ante la situación epidemiológica, el Comité Covid dispuso ayer mantener vigentes las medidas acordadas la semana pasada y que están autorizadas por el Tribunal Superior de Justicia hasta el próximo 27 de agosto.

Así, las reuniones informales quedan limitadas a un máximo de 10 personas no convivientes y no están autorizadas entre las 2 y las 6 horas. Además, también en este horario, la actividad no esencial queda suspendida y se prohíbe la venta de alcohol en todo tipo de comercios desde las 22 hasta las 6 horas. Respecto al ocio nocturno, se mantiene el cierre del interior así como la limitación del aforo en celebraciones y fiestas, ya que «siguen siendo el origen de más del 83,1% de los casos detectados en nuestra Región», dijo Pedreño.

Apertura del Cecovid en Lorca

El edil de Sanidad de Lorca, José Ángel Ponce, volvió a pedir ayer la apertura del Cecovid. «El centro de rastreo es necesario y tiene que volverse a abrir. Los que lo atendían conocen a la población y sus movimientos y los seguimientos eran mucho más precisos. Lo hemos pedido y lo seguiremos pidiendo mientras la situación continúe así», aseguró el concejal.

Por otra parte, no está previsto un cambio en el enclave donde se llevan a cabo las vacunaciones en la Ciudad del Sol, a pesar de que las temperaturas a mediodía son muy elevadas. Ponce recordó que «ofrecimos a la Consejería de Salud distintos espacios; entre ellos, el de Ifelor, pero sus técnicos determinaron que el Complejo Deportivo Felipe VI reunía las características que ellos buscaban».