La Region de Murcia ha superado la cifra de un millón de vacunados con al menos una dosis contra el coronavirus. El consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha informado en la rueda de prensa posterior al Comité de Seguimiento Covid en el Palacio de San Esteban que ya se han inoculado un total de 1.711.353 fórmulas para hacer frente a la pandemia.

Sin embargo, desde el Gobierno regional no se atreven a asegurar si el 70% de la población murciana logrará estar totalmente inmunizada antes de que acabe el verano, ya que desde el Ministerio de Sanidad aún no les han enviado la previsión de llegada de vacunas del presente mes de agosto. Por este motivo, rehúsan predecir si los estudiantes podrán empezar el curso escolar, que arranca el 7 de setptiembre, con la pauta completa.

Pedreño informó de que ayer se vacunó a más de mil jóvenes de entre 12 y 19 años, así como que que esta semana está previsto inmunizar a 12.000 jóvenes de esta franja de edad de los municipios de Alcantarilla, Águilas, Alhama de Murcia, Caravaca de la Cruz, Cartagena, Cieza, Jumilla, Los Alcázares, Lorca, Molina de Segura, Mula, San Pedro del Pinatar, Totana y Yecla.

Sobre la vacunación a menores de 12 años, Salud está a la expectativa de lo que decidan los expertos. Entre tanto, el consejero ha adelantado que los servicios informáticos de la Consejería están trabajando para que los nacidos en 2009 que ya tienen 12 años puedan pedir cita para recibir su primera dosis. Hasta ahora, la vacunación por franjas de edad se abrían por años, pero en este caso no es posible porque no está permitida la vacunación para los niños de once años o menos.

41 municipios en nivel de Alerta Alto

Respecto a la situación en los municipios, el Comité Covid no decretó el nivel de Alerta 1-Bajo en ninguna localidad; sin embargo, en un nivel de Alerta 2-Medio se situaron cuatro municipios: Aledo, Ojós, Ricote y Ulea.

En nivel de Alerta 3- Alto se encuentran 41 municipios en los que, como contempla el Documento Técnico, se reduce el aforo interior de la hostelería al 30 por ciento. Además, en las celebraciones se limita el aforo al 30 por ciento con un máximo de 30 personas si es en interior, y al 50 por ciento con un máximo de 60 personas si es en exterior. El nivel 4-Muy Alto no se ha instaurado en ningún municipio esta semana.

Ante la situación epidemiológica, el Comité Covid ha acordado mantener vigentes las medidas acordadas la semana pasada y que están autorizadas por el Tribunal Superior de Justicia hasta el próximo 27 de agosto. Así, las reuniones informales quedan limitadas a un máximo de 10 personas no convivientes y no están autorizadas entre las 02:00 y las 06:00 horas. Además, también en este horario, la actividad no esencial queda suspendida y se prohíbe la venta de alcohol en todo tipo de comercios desde las 22 hasta las 6:00 horas. Respecto al ocio nocturno, se mantiene el cierre del interior así como la limitación del aforo en celebraciones y fiestas, ya que "siguen siendo el origen de más del 83,1 por ciento de los casos detectados en nuestra Región", dijo Pedreño.