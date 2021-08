A la guerra fría entre el Partido Popular y Vox le está subiendo la temperatura. La declaración de Santiago Abascal como persona non grata en la ciudad autónoma de Ceuta ha provocado la ruptura de las relaciones entre los dos partidos, una situación que le viene de perlas al presidente provincial de Vox, José Ángel Antelo, para denunciar los continuos incumplimientos de los pactos alcanzados con el PP: «No tienen palabra».

Se están quedando sin amigos en el marco político.

Nuestra relación con el PP siempre ha sido la misma. Por nuestra parte, respeto, sabiendo que somos diferentes. Lo que nos sorprende es que el PP se equivoque continuamente de enemigo. En Ceuta, gracias a ellos, se ha declarado a Santiago Abascal persona non grata, siendo Vox la primera fuerza en esa ciudad. Uno no puede entrar en la deshumanización de esta forma cuando gobierna en los ayuntamientos gracias a Vox.

La relación ya estaba tocada antes de lo de Ceuta, al menos, en la Región.

El problema del PP es que solo buscan mantenerse en el poder. Lo hemos visto con el Gobierno tránsfuga, único en toda Europa. Estos diputados han robado la voz de los ciudadanos. Es verdad que nuestro sistema electoral dice que el acta pertenece a la persona, pero lo que se ha hecho en la Asamblea es del todo inmoral. Además, están utilizando todo su poder propagandístico a través de sus medios acólitos, incluido el Cemop, para incentivar el voto hacia ellos.

Para ustedes el Cemop es el CIS de Tezanos, pero a la inversa.

El Cemop es el CIS de Teodoro. En las últimas elecciones, decía que seríamos tercera fuerza política. Teodoro García Egea, el que cocina estos barómetros, dijo una semana después que estaba totalmente descartado que Vox fuera la primera fuerza. Y ganamos. Obviaron alrededor de diez puntos en intención de voto. Por otra parte, siempre le dan la mayoría absoluta al PP con Cs porque piensan que así no se moviliza a la izquierda, pero la realidad es que ni Vox gobernará sin el PP ni el PP gobernará sin nosotros. Nuestras encuestas internas no fallan.

¿Y qué reflejan?

Son internas y nos las guardamos para nosotros, pero le puedo asegurar que siempre han acertado en todo. De todas formas, lo importante es que se están dilapidando fondos públicos con el Cemop.

Para evitar que diputados expulsados puedan tomar el control del grupo parlamentario, ¿estarían dispuestos a apoyar una enmienda al Estatuto de Autonomía para obligar a los tránsfugas a ir al Grupo Mixto? El PSOE podría tener esto en mente.

Yo le recordaría al PSOE que fueron ellos los que aprobaron el Estatuto con el consenso progre. Sobre la enmienda, tendríamos que estudiar en qué términos se presenta. Lo que está claro es que nosotros no admitimos a tránsfugas. Estos días me enteré de que hay un concejal de Cs que se quiere pasar a Vox.

¿Qué concejal, de dónde?

No lo puedo decir. También hubo uno del PSOE que lo pretendió. Si una persona no está de acuerdo con la política de su partido, lo que debe hacer es entregar el acta e irse. Lo demás es mercadeo, que es lo que ocurrió en la Asamblea Regional.

Entonces, mientras haya tránsfugas en el Gobierno regional, no van a pactar nada con ellos. Quedan dos años...

Seguiremos votando las iniciativas pensando en el bien general de los murcianos. Si el PP o cualquier otro partido hace una buena moción, la apoyaremos.

¿Entonces en qué se va a notar esta ruptura de las relaciones?

Nuestro intercambio dialéctico se limitará a los plenos y a la tribuna. Sin reuniones previas, con luces y taquígrafos. Realmente, nosotros no hemos roto, ha sido el PP el que nos lleva al límite.

Teodoro García avisa de que tendrán que responder ante los españoles si «dificultan los gobiernos de la libertad».

No ponemos en dificultades ningún Gobierno si cumplen lo firmado y lo acordado. López Miras se comprometió con Santiago Abascal y conmigo a convocar elecciones después de la moción de censura.

¿Cuándo lo hizo?

Durante la moción de censura. En diferentes llamadas, nosotros le explicamos que no podíamos apoyar un Gobierno de tránsfugas, así que se comprometió a convocar elecciones después de la moción de censura.

Entiendo que en ese momento el PP necesitaba el voto de Pascual Salvador porque no contaba aún con tanto tránsfuga en Cs.

Creo que en ese momento no pensaban que Alberto Castillo se sumaría al infame club de los tránsfugas y de los expulsados.

¿Se siente ninguneado?

No tengo esa sensación.

Pero en estos dos años, desde el mismo debate de investidura, han sido varios los compromisos con el PP que se han quedado en papel mojado.

Ahí puntualizo. La única persona que ha cumplido todos los acuerdos con Vox ha sido Javier Celdrán. Uno vale lo que vale su palabra. Del resto no puedo decir lo mismo. Unos ejemplos son el cierre del centro de menores extranjeros no acompañados de Santa Cruz, el compromiso de establecer un pin parental y no el pin popular que se han sacado de la manga o ir eliminando progresivamente subvenciones a partidos, sindicatos y patronal. Todo se perdió con la nueva mayoría adquirida.

Dice López Miras que no pretende eternizarse con el cambio en la Ley del Presidente.

Quién lo diría. Es una ley que solo influye a una persona: él. Esa ley no nos importa. En la Constitución no hay límite de mandatos.

¿Cree que el PP insistirá en aumentar el umbral electoral al 5%?

Entiendo que el PP pretende beneficiarse en un parlamento en el que solo habría tres partidos: PP, PSOE y Vox. Veremos lo que hacen.

Acaban de presentar una denuncia por la rotura de una tubería en San Javier y el consecuente vertido al Mar Menor.

Por desgracia, el tiempo nos da la razón. La Ley de Protección al Mar Menor no protege al Mar Menor porque no exige nada a las administraciones. El problema de la laguna es que no hay saneamiento separativo. Cada vez que llueve en la Región, vemos cómo las aguas fecales van a parar al Mar Menor. Nadie habla de las filtraciones de la bahía de Portmán ni de que no se ponga en marcha el Plan Vertido Cero.

Siempre tienen en contra a los ecologistas. ¿Han intentado dialogar con ellos?

Los que más cuidan el campo son los agricultores, que frenan la desertificación y cada año revierten 2,5 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. El problema de los ecologistas es que sirven a partidos políticos y a ideologías.

Se acaba de aprobar la modificación de las reglas de explotación del Trasvase. ¿Son contrarios a la desalación?

Es lo que marca la Agenda 2030 y el globalismo que en Vox rechazamos. Tiene que haber desalación porque con el Trasvase no llega, pero nosotros proponemos que se vuelva a poner en marcha el Plan Hidrológico Nacional. Los terrenos para el trasvase del Ebro ya están, incluso, expropiados. Pedimos que se usen los fondos europeos para poner en marcha esa infraestructura vertebradora.

¿Espera que Miras mire de nuevo a Vox pensando en futuras negociaciones en 2023?

Miras es cortoplacista. No mira más allá del día a día. Lógicamente, tenemos que articular una alternativa. Vox ha crecido para frenar el socialismo; bien sea comunista o azulón.

¿Se ve apoyando de nuevo una investidura de Miras?

No me gusta hacer de futurólogo, pero veo más a Miras votando a favor de Vox. Realmente, pensamos que lo que puede suceder es que el PP y el PSOE tengan un pacto para que Vox no gobierne si es el partido más votado, absteniéndose uno u otro. Es el pacto que ya hemos visto en Trujillo o en Ceuta.

Pues Miras está crecido en las encuestas por su gestión de la pandemia.

Miras apela a los técnicos para vulnerar los derechos de los murcianos, todo lo contrario a lo que hace su homóloga de Madrid. Si no se atreve a tomar medidas valientes, si le tiemblan las piernas, que deje paso a Vox, que recuperaremos el Mar Menor y la agricultura y haremos posible que se pueda convivir con el virus y la economía.