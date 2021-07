El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, señaló ayer, en la XXIV Conferencia de Presidentes que se ha celebrado en el Convento de San Esteban de Salamanca, que no se va «para nada satisfecho porque no hay novedad alguna, no se ha dado respuesta a ninguna de las cuestiones planteadas y solo ha habido monólogos del presidente del Gobierno», Pedro Sánchez.

López Miras, que compareció junto a la vicepresidenta del Gobierno regional, Isabel Franco, y el consejero de Economía y Hacienda, Luis Alberto Marín, insistió en que «no es una conferencia de presidentes», sino más bien «una reunión de presidentes autonómicos», de la que se ha salido «con el resultado esperado», «sin un acuerdo formal».

El presidente murciano subrayó que cualquier encuentro entre presidentes autonómicos «es muy positivo», pero cree que, además de eso, «habría sido útil llegar a esta reunión con acuerdos previos».

Entre los asuntos que se han tratado ha estado la situación epidemiológica y la situación del país. López Miras aseveró que «no hemos vencido al virus ni hemos salido más fuertes, como dijo alguien», por lo que no entiende que en 2022 se deje a las comunidades sin el Fondo Covid porque la situación es «incierta».

Sobre la vacunación, pidió al presidente del Gobierno la llegada de más vacunas y una previsión para poder realizar «un calendario riguroso», sobre todo ahora que comienza en la Región la vacunación de los jóvenes de entre 12 y 19 años. También recordó que Murcia y Madrid siguen siendo las comunidades que menos dosis reciben.

En este punto, López Miras reclamó al presidente del Gobierno que tome decisiones y que, sino va a asumir su cogobernanza, ofrezca al menos a las comunidades un marco jurídico para actuar.

También le mostró su preocupación por el reparto de los Fondos Europeos. López Miras dijo que siguen sin tener respuesta de cómo se van a repartir, por lo que le exigió a Sánchez «equidad y justicia» para que todas la comunidades reciban un porcentaje igualitario al peso «que tienen». (Más información en página 24).