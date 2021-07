Ha sido un año complicado. Demasiado. En muchos casos, y desgraciadamente, más de lo que algunas personas y negocios han podido soportar. La pandemia de la covid-19 no solo ha provocado una crisis sanitaria sin precedentes, sino que también ha arrastrado a la economía hasta niveles más que preocupantes, golpeando de manera arrolladora al sector hostelero. Sin embargo, poco más de un año después de que la hostelería se viese obligada a bajar la persiana, las terrazas vuelven a engalanar las calles, las cartas a ser recitadas a viva voz, y la especialidad de la casa es de nuevo recibida con los brazos abiertos.

Porque no podemos olvidar el enorme servicio público que la hostelería ejerce en el conjunto de la sociedad. «Darás de beber al sediento, de comer al hambriento y posada al peregrino», un precepto que lleva acompañando a los profesionales de la hostelería desde hace milenios, desde que Santa Marta se ganase la admiración de Jesús, tal y cómo cuenta la leyenda, para convertirse en la patrona de la hostelería.

El origen de esta celebración lo encontramos en Betania, hace unos 2.000 años

Cada 29 de julio, trabajadores y trabajadoras del sector hostelero observan con orgullo cómo la sociedad celebra y valora su esfuerzo y labor. Un día en el que ellos son los protagonistas, aunque su trabajo sea agradecido mucho menos de lo que merecen. El origen de esta celebración lo encontramos en Betania, hace aproximadamente 2.000 años, cuando Jesús, acompañado por sus doce apóstoles y las santas mujeres, concedería a Santa Marta un honor a día de hoy respetado.

Ayudas directas para la hostelería de la Región El plan de ayudas impulsado por la Región de Murcia para apoyar al sector del turismo y la hostelería, Reactiva 2021, ha recibido ya un total de 4.755 solicitudes de ayuda directa, un apoyo que oscila entre 4.000 y 100.000 euros, según el número de trabajadores que acrediten los centros de trabajo y del segmento de actividad. La cifra total para las ayudas es de 20 millones de euros.

Se cuenta que ella, apresurada preparando los alimentos, arreglando las habitaciones y llevando bebida para los sedientos viajeros, detuvo sus faenas y, acercándose a Jesús, quien se encontraba dando sabías instrucciones a sus discípulos, le dijo: «Señor, ¿cómo te parece que mi hermana me haya dejado a mí sola con todo el oficio de la casa? Por qué no le dices que me ayude un poco en esta tarea? A lo que Jesús le respondió: «Marta, Marta, te afanas y te preocupas por muchas cosas. Sólo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte, la que no le será quitada». Marta entendió la lección y arremangándose el delantal, se sentó también allí en el suelo para escuchar las lecciones. Desde entonces es considerada como la patrona de la hostelería y ‘jefa del hogar’.

La hostelería tira del carro

Tras haber superado los momentos más duros de la pandemia, la hostelería marcha en busca de recuperar su lugar como referente en la creación de empleo en España, tal y como indican los últimos datos del paro. Dentro del sector servicios, que acaparó el 71% (1.276.847) de los contratos realizados en junio, la hostelería ha aportado un total de 329.221.

El plan de rescate económico reparte 30 millones de euros entre 9.000 negocios

Casi 9.000 empresas de la hostelería en la Región de Murcia empezarán a cobrar a principios de agosto las ayudas del plan de rescate que obtuvo el mes pasado el visto bueno del Consejo de Gobierno. Tras la aprobación de los Presupuestos de la Comunidad, el Ejecutivo destinará 30,1 millones de euros a compensar las pérdidas registradas a causa de la pandemia y de los cierres impuestos en Murcia. Las discotecas podrán solicitar ayudas de hasta 100.000 euros si superan el medio centenar de empleados, aunque las de mayor cuantía serán para los alojamientos turísticos, que pueden alcanzar los 200.000 euros.

De los 30,1 millones previstos, 15,3 se destinarán a empresas de turismo activo, agencias de viajes, organización de congresos y hostelería; cinco millones de euros serán para los locales de ocio nocturno y salones de celebraciones y 10 millones irán destinados a los alojamientos turísticos.

En cuanto a la línea destinada a hostelería, agencias de viajes, turismo activo y congresos, que suma 15,3 millones de euros, las ayudas oscilan entre 4.000 para empresas que tengan hasta cinco empleados y 14.000 euros en el caso de que cuenten con más de 50 trabajadores.