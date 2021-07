El Colegio de Médicos de la Región de Murcia ha manifestado su "decepción" por la "gran oportunidad que ha perdido la Administración regional para atajar de forma definitiva el grave problema de déficit de médicos en las áreas de salud periféricas de la Región de Murcia, al no haber aprovechado los Fondos Europeos de Recuperación Next Generation EU en el marco de las medidas de urgente necesidad para el desarrollo de la Comunidad Autónoma para este fin".

En este sentido, el Colegio ha reconocido que la financiación procedente de los fondos europeos "va a permitir la implantación de servicios sanitarios muy necesarios pero, obviamente, es imprescindible que, para la puesta en marcha y mantenimiento de tales servicios sanitarios, se disponga de los médicos suficientes y que estos permanezcan en esas zonas de difícil cobertura el tiempo necesario para hacer efectiva la imprescindible continuidad asistencial".

El Colegio considera que el documento que sustentará la propuesta para el destino de estos fondos, a pesar de ser una "buena declaración de intenciones" del Servicio Murciano de Salud, "no contempla las acciones fundamentales para acabar con la escasez de médicos y, por tanto, no ofrece soluciones al deterioro de la calidad asistencial en las áreas de salud periféricas y zonas sanitarias en las que la falta de profesionales es insostenible".

Así, ha recordado que el documento fue acordado este martes en Mesa Sectorial de Sanidad "sin contar con el apoyo de todas las organizaciones sindicales".

Entre las medidas esenciales para resolver el problema de falta de médicos se encuentra el incremento de plazas de formación MIR hasta 350 al año en la Región y la mejora de la estabilidad de los contratos y los incentivos económicos, de modo que los puestos de trabajo en los centros de difícil cobertura sean atractivos para los profesionales.

"Cualquier propuesta que no incluya este tipo de iniciativas está incompleta y no cumplirá con el objetivo de acabar con la problemática asistencial", según el Colegio, que señala que, con una propuesta "a medias", la Administración "ayudará a que perdure el deterioro de la calidad asistencial y no satisface las necesidades de la población ni las demandas de los médicos".

"La profesión médica ha denunciado el déficit crónico acumulado de médicos en la Región de Murcia desde hace años: una carencia inicial de 250 en Atención Primaria --150 de ellos especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria y 100 pediatras-- y 250 en las demás especialidades, que se ha hecho mucho más acuciante en el contexto actual de pandemia y que se ha ido agravando con los años con la precariedad laboral en aumento y las jubilaciones masivas en los próximos diez años", según las mismas fuentes.

Además, recientemente, el presidente del Colegio mantuvo distintos encuentros de trabajo con alcaldes y alcaldesas de los municipios más afectados por el déficit de médicos y contó con la sensibilidad y apoyo de todos para trasladar a la Administración un documento de mejora que, finalmente, no ha sido del todo contemplado.