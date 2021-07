La Universidad de Murcia está a la espera de determinar qué modelo de enseñanza implantará para comenzar el curso a partir de septiembre, una modalidad que previsiblemente no se podrá decidir antes de agosto ya que se está a la espera de ver cómo evoluciona la situación epidemiológica en España. Mañana el Consejo de Gobierno se volverá a reunir para estudiar las nuevas recomendaciones enviadas por el Ministerio de Sanidad, que sitúa a la Región en un nivel 3 en el contexto de la pandemia e implica fuertes restricciones para atajar los contagios. Estas recomendaciones señalan que la docencia el próximo curso estaría condicionada por la distancia entre los alumnos, de un metro y medio. Es decir, sería retomar las mismas condiciones que estaban vigentes durante el curso 2020/2021. Por tanto, el Consejo no llegó a aprobar ayer los nuevos planes de contingencia en su versión 4, y que implicaba apostar por una presencialidad segura donde la distancia entre alumnos se reduciría a un metro. El ritmo de vacunación tranquiliza un poco en el seno de la UMU ya que la mitad de los estudiantes de grado, todos los de máster y también doctorado podrían estar vacunados a lo largo de las próximas semanas. El problema se encuentra en la franja de edad de 12 a 19 años, que todavía no ha comenzado en la Región.