Nuevo encontronazo entre populares y socialistas en la Región a cuenta del aeropuerto, tanto por su gestión económica como por la conveniencia de ponerle el nombre del ilustre inventor murciano, Juan de la Cierva.

El diputado regional socialista, Pedro López, exigió ayer al Gobierno regional que se centre en impulsar el funcionamiento del aeropuerto de la Región de Murcia y propiciar su utilidad para el desarrollo y la conectividad de la Comunidad Autónoma. «El consejero de Fomento debería preocuparse más por recuperar la enorme inversión de fondos públicos realizada en el aeropuerto, que el Gobierno regional dijo que no costaría nada a los contribuyentes y que cada día seguimos pagando», denunció López que lamentó que los populares sólo quieran debatir «y centrar todos sus esfuerzos en confrontar con el Gobierno de España por el nombre de esta infraestructura».

Pedro López calificó de lamentable esta estrategia del Gobierno regional de concentrar «toda su energía en ponerle un nombre que el Gobierno de España ha desestimado en base a la ley de memoria histórica». En cualquier caso, el diputado socialista considera que lo lógico sería buscar un nombre que tuviera «una gran aceptación social».

También entiende que es reprobable que el consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, encargue un informe a la carta a la Universidad de Murcia, «con el único objeto de tener elementos de confrontación con el Gobierno de España, que es la principal tarea que desarrollan el consejero y el Gobierno de López Miras, en lugar de gestionar y asumir sus responsabilidades», indicó.

«Además, no les duelen prendas en poner en un aprieto a una institución tan respetable como es la Universidad de Murcia», añadió haciendo así una clara alusión a la división que existe entre el profesorado de la UMU que defiende el nombre de Juan de la Cierva y los que se oponen.

El PP responde con cifras

No tardó en contestar el PP, que sostuvo ayer, a través de la diputada, Clara Valverde, que «los datos ponen en evidencia que el aeropuerto ha vuelto a tomar el impulso prepandémico», y lo ha conseguido a pesar de que «el Gobierno de Sánchez ha hecho una dejación de funciones absoluta al no implantar los corredores seguros y no controlar sanitariamente la entrada de los turistas». Destacó la popular que la única contribución del PSOE ha sido «hacerse la foto en la inauguración».

Valverde ofreció ayer algunos datos recientes en cuanto al número de pasajeros y al trasiego aeroportuario. Según la popular, en junio se superaron las cifras del mes del año 2019, «y crecieron en más de un 50 por ciento los viajeros nacionales en el primer semestre de este año». Además, la diputada aseguró que se está trabajando para incorporar a Galicia en las conexiones domésticas y sumar destinos como Portugal, Francia y Alemania a las rutas internacionales. Valverde defendió la «excelente gestión del Gobierno regional con un récord en conexiones nacionales con más operaciones que nunca», a lo que se suma «la reciente acreditación como aeropuerto seguro». Según el PP, el crecimiento global es del 115 por ciento con respecto al año pasado.

La popular concluyó señalando que el único problema al que se enfrenta el aeropuerto es «a los postulados socialistas con los que intentan manchar el nombre de la Región y el nombre de sus ciudadanos más ilustres, como lo es de la Cierva, por una visión sectaria, ideológica y sesgada de la historia».

"De nada sirven los anuncios, si los turistas llegan y no tienen servicios"

El PSOE denuncia que no sirven de nada los anuncios en redes o televisión del Gobierno regional, «si cuando los turistas llegan a la Región se encuentran sin los servicios necesarios de calidad y una oferta atractiva. En la Región hay una oferta turística del siglo XX para unos viajeros del siglo XXI, que buscan experiencias y calidad en los viajes», así se expresó ayer la diputada socialista, Carmina Fernández que entiende que los diferentes gobiernos del PP en la Región llevan «26 años dejándose llevar por la inercia, sin hacer nada para que despegue». Fernández hizo referencia a un estudio de la UMU que demuestra «lo que ya conocemos desde hace tiempo, que tenemos un grave problema en un sector económico de importancia trascendental para la Región como es el turismo».

La diputada del PSOE propone cambiar el modelo turístico. Criticó que el Gobierno de López Miras considere el turismo «un sector sin importancia para el desarrollo de la Comunidad, pese a haber llegado a representar el 12 por ciento del PIB regional». Pese a ese potencial, Fernández recuerda que la Región está «a la cola de España en un sector que debería ser estratégico para nosotros».

En este sentido, afirmó que todos los datos y estudios confirman que el sector turístico regional tiene «un escaso peso en España con respecto a otras comunidades, que sí han trabajado para adaptarse a las nuevas exigencias de los viajeros y tienen un sector fuerte y preparado después de la pandemia».