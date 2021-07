El secretario regional de Organización de Podemos, Ángel Luis Hernández, ha acusado a la consejera de Educación, María Isabel Campuzano, de "incentivar el absentismo" ante el "fallido pin parental", según informaron fuentes de la formación morada en un comunicado.

En este sentido, ha exigido exige a la consejera de Educación que "deje de menospreciar y poner bajo sospecha a los docentes" y le recuerda que "las familias siempre han tenido acceso a los contenidos de las actividades complementarias y nunca se ha impartido ninguna charla sin presencia de un profesor o profesora en el aula".

"No habrá veto parental", y tal y como lleva señalando Podemos desde que, hace ya tres años, la consejería de educación trató de poner en marcha esta medida, "se trata de una iniciativa ilegal, contraria al espíritu de todas las leyes educativas, incluso de las aprobadas por el Partido Popular".

Hernández ha criticado que "a pesar de todas las necesidades que tiene la educación pública en nuestra comunidad autónoma", la consejera esté "más centrada en crear polémicas artificiales y tratar de llevar su ideología retrógrada y negacionista a las aulas murcianas".

Para Hernández, Campuzano y López Miras "han puesto en marcha una campaña de distracción basada en cuestionar el trabajo de los docentes, incluyendo la preparación y programación de las actividades complementarias".

Unas actividades que, tal y como señala el secretario de organización de Podemos, "son obligatorias, evaluables y están publicadas en la Programación General Anual, aprobada a principio de cada curso".

Este documento es público y está a disposición de cualquiera que quiera consultarlo, además de explicarse en reuniones a los padres y madres. Dado este hecho, para Hernández, "carece completamente de sentido obligar a los docentes a realizar trámites burocráticos para informar además con una semana de antelación".

De esta forma "más que dar información, parece que lo que busca Campuzano es complicar la realización de las charlas, aumentando la carga burocrática a realizar".

Además, según el dirigente de Podemos, con el "aviso" se trataría de "incentivar a aquellos padres que no compartan el contenido de la charla a no llevar a su hijo o hija ese día a clase". Hernández ha recordado que "la asistencia al centro escolar es obligatoria y que el absentismo está perseguido y penado en nuestro país", por lo que "no hay ninguna justificación para las irresponsables declaraciones de Campuzano".

La consejera ha presentado además como "una novedad" la obligatoriedad de que en cualquier actividad haya un docente en el aula, algo que "siempre ha sido así y ya viene recogido en toda la normativa".

En definitiva, para Hernández lo que está ocurriendo es una "auténtica cortina de humo" y un "nuevo ataque a la educación pública, a la confianza en los docentes y al propio sistema". Con esta estrategia, el gobierno de López Miras estaría logrando que "no se hable de cómo el despido de cientos de docentes hará que el próximo curso aumente aún más la ratio profesor/alumno, convirtiendo las aulas en latas de sardinas, justo cuando lo que hay que hacer es aumentar la distancia".