Cati Herrero (PP) se convirtió ayer en la alcaldesa de Fortuna. No hubo sorpresas en el Pleno que debatía la moción de censura que presentó el PP en el Ayuntamiento contra el equipo de Gobierno de la única concejal de Ciudadanos, la ya exalcaldesa, Finabel Martínez, y los concejales socialistas. 9 votos a favor, y 8 en contra. La moción de censura prosperó gracias al voto del exconcejal socialista, Tomás Bernal, tildado de ‘tránsfuga’ por su partido.

La nueva regidora explicó que la moción se justificaba por la necesidad de un proyecto serio y medido ante las evidentes disfunciones e inestabilidad del Ejecutivo de PSOE y Cs, con el apoyo de Podemos. «Un tripartito que se ha roto por estar más centrado en sus conflictos internos que en el interés general», afirmó Herrero, que defendió «la buena voluntad» del exedil socialista, «que no ha pedido nada a cambio» de dar su apoyo a su candidatura. Cati Herrero volvió a asegurar que Bernal no formará parte del equipo de Gobierno, como ya hiciera en días anteriores.

Reprochó que el municipio de Fortuna haya estado gobernado por una lista tan poco votada como la de Ciudadanos. «Aunque sea legal, es nefasto», afirmó Cati Herrero que recordó que su lista se quedó a un solo escaño de la mayoría absoluta. Aseguró estar sorprendido de las críticas hacia Tomás Bernal, «por haber abandonado su grupo de procedencia, cuando ustedes, señores socialistas, no han ganado nunca unas elecciones en Fortuna, y cuando han gobernado este Ayuntamiento, lo han hecho apoyado por otras fuerzas políticas y también con concejales que abandonaron o fueron expulsados de su partido».

El turno de palabra más duro y crítico lo protagonizó la edil naranja, la exalcaldesa Finabel Martínez, de Ciudadanos. «Ha sido un honor ser la alcaldesa de Fortuna y me voy con la cabeza bien alta», aseguró en referencia a su gestión ante catástrofes como las DANA, que golpearon duramente a la localidad, y la pandemia. Sobre el edil socialista, llegó a decir que «no le dejé trabajar» porque sólo se dedicaba a «buscar contratos para sus amigos, como si este fuera su cortijo, no es un servidor público sino un servidor de sus amigos». Además, aseguró que Tomás Bernal «se dedicaba a decir en el pueblo que él era el alcalde en la sombra». «Se lleva usted a una joya pesetera», espetó Martínez a la nueva alcaldesa.

El concejal que ha desnivelado la balanza en favor del PP, el exsocialista, Tomás Bernal, explicó su voto. «Habrá personas que no entiendan mi decisión, las habrá que estén a favor, y a otras muchas les dará igual», señaló Bernal, que bajo «su modesta opinión», cree haber tomado la decisión más acertada «para el futuro del pueblo de Fortuna». Aseguró que el anterior Gobierno estaba muy dividido y con una acusada falta de liderazgo. «Mi decisión no ha sido fácil, nunca he sido político, hace seis años tomé la decisión de trabajar por y para los fortuneros, algo que últimamente no podía hacer como yo quería; espero que ahora con una alcaldía del PP, Fortuna funcione y se gestione mejor».

Por parte del Grupo Socialista, el portavoz, José Enrique Gil, quiso dejar claro en su intervención que antes de que Bernal abandonara sus competencias, «siendo todavía concejal socialista, ya estaba negociando su salida personal con el PP». Gil reconoció que este proceso le ha dolido en lo personal: «De nadie de mi equipo me podía esperar una traición así, y menos de Tomás Bernal». Gil recordó en varias ocasiones que el PP está recuperando el poder en la Región con tránsfugas, tal y como hicieron, recordó, en la Asamblea Regional tras la moción de censura de PSOE y Ciudadanos. «Pronto sabremos a cambio de qué ha dado su apoyo al PP», advirtió en referencia a Bernal.

En su discurso tras recoger el bastón de mando, Cati Herrero adelantó algunas de las claves de su programa de Gobierno para estos dos próximos años. La mejora de los servicios esenciales, reforzar la plantilla de Policía Local, levantar un centro de emergencias, o generar más suelo industrial para promover la llegada de empresas que generen empleo, fueron algunos de sus compromisos. También nombró como prioridad la mejora de los accesos a Fortuna y pedanías cercanas. «Quiero conseguir la Fortuna con la que todos soñamos», afirmó. Los momentos más emotivos los vivió cuando recordó a alguno de sus familiares.

El representante de Unidas por Fortuna, Miguel Cano, dijo que serán los vecinos los que juzguen el papel de Tomás Bernal en el Pleno de ayer. «Cualquiera que conozca a Tomás sabe que siempre ha tenido cierta animadversión por el PP». «No me extraña que muchos se pregunten por la «’cantidad de cariño’ que ha recibido de los populares para dar este giro de 180».