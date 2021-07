Las grandes especialidades más demandas para el cuerpo de profesores de Secundaria han logrado rellenar todos los huecos ofertados y las plazas sin cubrir en esta convocatoria han sido menos que en el último proceso selectivo de 2018. Las oposiciones para Secundaria y Formación Profesional que tuvieron que suspenderse el pasado año por la pandemia y celebrarse en este mes de junio con muchas dudas por la incidencia de la covid cierran con una cobertura de plazas del 95,7%. Es decir, solo 35 de las 828 plazas ofertadas para esta convocatoria no han logrado cubrirse. En once especialidades de Formación Profesional han quedado puestos libres que no se cubrirán y dos listas del cuerpo de profesores de Artes Plásticas y Diseño han quedado desiertas por no haber logrado ningún aspirante aprobar superar la primera fase de este proceso selectivo o la presentación de la unidad didáctica.

Tras finalizar el primer obstáculo de las oposiciones, donde los candidatos tenían que demostrar que conocen los aspectos científicos y el dominio de las habilidades técnicas de su especialidad y más tarde escoger el desarrollo de un tema entre varios, solo el 25% de los 8.852 aspirantes que se presentaron aprobaron finalmente. Por lo general, la tasa de suspensos se reduce durante la presentación de la unidad didáctica (la segunda parte de una fase que pesa un 60% de la nota final), y la fase de baremación de méritos (40%) ha sido la clave en el cribado final.

Las especialidades de Secundaria y FP que no han cubierto plazas son Organización y Gestión Comercial, donde queda desierta una, y Fabricación Mecánica, con dos. En el caso del profesorado técnico de FP, las materias donde no ha habido suficientes aprobados son Estética (no se cubre una plazas), Fabricación e Instalación de Carpintería y Muebles (tres), Mantenimiento de Vehículos (una), Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas (una), Operaciones y Equipos de Producción Agraria (cuatro), Peluquería (siete), Procesos Comerciales (cuatro), Servicios de Restauración (tres) y Sistemas y Aplicaciones Informativas (seis).

Por otra parte, la Consejería de Educación declara desiertas las listas de seleccionados en las especialidades de Diseño Gráfico y Volumen del Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño.

El próximo curso, los aspirantes que han logrado una plaza estarán de prácticas en un destino antes de saber qué plaza pasarán a ocupar como funcionarios de carrera.