La Región de Murcia necesita tres grandes terminales para cumplir con el objetivo de la UE de que un 30 por ciento del transporte de mercancías se realice por ferrocarril. Ésta es una de las conclusiones más evidentes de un estudio, el ‘Ferrmed Study of Traffic and Modal Swift Optimization in the UE’, presentado ayer en la sede la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (Croem) por el lobby multisectorial, Ferrmed.

Al acto de presentación de los resultados provisionales asistieron el presidente de Ferrmed, Joan Amorós, y el de la Fremm, Alfonso Hernández, entre otros representantes del sector empresarial y agrario.

«Es un estudio que nunca antes se ha hecho en Europa», aseguró Joan Amorós, que precisó que se está analizando, en secciones de 50 kilómetros, todo el tráfico por carretera, ferroviario y vías navegables de toda la UE. También se están revisando las terminales ferroviarias europeas más importantes, unas 1.300, de las cuales más de 600 ya han sido abordadas.

La reunión con los empresarios murcianos sirvió para que Ferrmed trasladara una propuesta sobre el número de terminales que hacen falta en la Región. Según la Ferrmed, el tráfico que hay en la Región es del orden de 140.000 toneladas al día. «De esto, hay que pasar el 30 por ciento al ferrocarril, pero, ¿cómo hacemos esto cuando la media española actual de transporte ferroviario se sitúa en el 4%?», se preguntó Amorós, que respondió que además del Puerto de Cartagena, «necesitamos dos grandes terminales más en la Región de Murcia». Una de ellas, según el presidente de Ferrmed, debería estar en la ciudad de Murcia, «que podría ser la actual estación de Murcia de mercancías o moverla hacia donde esté la ZAL, y necesitamos otra gran terminal en la zona fronteriza entre Murcia y Almería, sobre Almendricos-Pulpí».

Sobre el desarrollo del Corredor Mediterráneo, Amorós se mostró muy crítico. «Me duele tener que decir esto, pero se está haciendo todo a salto de mata», denunció.