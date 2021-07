En pacientes que presentan obstrucciones de las arterias coronarias, el corazón no recibe sangre suficiente, lo que puede dar lugar a una cardiopatía isquémica: anginas como la angina de pecho o la angina inestable, infarto agudo de miocardio o la enfermedad de tres vasos son algunas de las enfermedades coronarias que se pueden originar.

Ante esto, la cirugía se presenta como la solución y, en concreto, la técnica del bypass coronario se convierte en la operación más idónea. La falta de riego en las coronarias se puede mejorar llevando sangre a las arterias más allá de las obstrucciones mediante conductos llamados puentes, ‘bypass’ o injertos coronarios. Así, la cirugía de bypass coronario permite crear un nuevo camino o desvío en una arteria bloqueada para que la sangre llegue correctamente al corazón.

Y si hay manos expertas para realizar esta operación de corazón esas son las del equipo de Cirugía Cardíaca de Hospital Quirónsalud Torrevieja y el Hospital Quirónsalud Murcia, que tiene un porcentaje de éxito superior al 97%, cifra que les sitúa al nivel de los mejores centros europeos.

La Unidad de Cirugía Cardíaca del Hospital Quirónsalud ofrece asistencia sanitaria a cualquier tipo de cirugía cardíaca del adulto. Dentro de su cartera de servicios, destaca la cirugía coronaria sin circulación extracorpórea con injertos arteriales (doble mamaria), habiendo sido el primer equipo de cirujanos españoles seleccionado para participar en uno de los estudios de cirugía coronaria más importantes, el estudio ROMA (Randomized Comparison of the Clinical Outcome of Single Versus Multiple Arterial Grafts).

Así es la cirugía coronaria

La cirugía coronaria es el tratamiento de elección en anatomías coronarias complejas, especialmente en pacientes diabéticos. Estudios como SINTAX y FREEDOM han demostrado que la cirugía de bypass coronario es superior al tratamiento percutáneo en la enfermedad coronaria del tronco y/o de los 3 vasos en términos de muerte, infarto y necesidad de nueva revascularización.

Mediante la cirugía coronaria se mejora la capacidad funcional para realizar esfuerzos y una vida normal, así como se aumenta la supervivencia. Además de que permite prevenir enfermedades coronarias como las citadas anginas y el infarto.

Prepárate para la operación de manera online La evaluación preoperatoria de la cirugía coronaria se puede realizar online mediante el envío de un informe médico, un listado de la medicación habitual y las imágenes del cateterismo cardíaco realizado. Con esta información, “podemos establecer cuál es el riesgo individual de cada paciente y planificar el número de bypasses que le vamos a realizar”, explican desde el Hospital Quirónsalud.

El día previo a esta operación de corazón, el paciente ingresará en el hospital y será evaluado por un anestesista y su cirujano cardíaco. Los pacientes que se operan de cirugía cardíaca lo hacen con anestesia general. “Utilizamos anestésicos de corta duración para que usted despierte lo antes posible y así comenzar con una rehabilitación precoz”, detallan desde Quirónsalud, donde realizan de forma estándar cirugía coronaria con injertos arteriales a corazón latiendo. “La razón para el uso de injertos arteriales es su mejor permeabilidad a largo plazo. Disponemos de gran experiencia en el empleo de injertos de doble mamaria, por lo que hemos sido el primer centro español seleccionado para participar en el estudio ROMA”, añaden.

La principal ventaja de la cirugía coronaria sin bomba a corazón latiendo es la no utilización de la bomba de circulación extracorpórea, evitándose las complicaciones a nivel pulmonar, renal, cerebral, etc., derivadas de la utilización de la misma, permitiendo una recuperación precoz. La cirugía coronaria sin bomba puede disminuir la mortalidad y morbilidad, sobre todo en los pacientes de alto riesgo.

La operación viene a durar unas cinco horas, entre el tiempo de preparación anestésica y el procedimiento quirúrgico.

El periodo de recuperación, de 4 a 6 semanas

Las primeras 24-72 horas tras el bypass coronario, el paciente permanece en la UCI para mayor vigilancia. A las 48 horas se retiran los drenajes quirúrgicos y el paciente comienza una recuperación activa deambulando y realizando ejercicios de fisioterapia respiratoria.

“Para su recuperación es imprescindible que se movilice pronto e inicie la deambulación por la habitación y el pasillo. La deambulación precoz fomenta la desaparición del dolor, la respiración adecuada con expulsión de secreciones bronquiales, la deposición normal, la normalización de glucemias en pacientes diabéticos, etc. Por este motivo, desde la retirada de los drenajes se le ayudará a sentarse en el sillón y comenzará a realizar paseos cortos”, detallan desde Quirónsalud.

A los siete días se suele dar el alta hospitalaria y, a las dos semanas de la cirugía, se realiza una revisión de las heridas quirúrgicas y del estado clínico del paciente. El periodo de recuperación para realizar una actividad normal es de cuatro a seis semanas.

“Durante el primer mes es normal notar debilidad, cansancio generalizado y ciertos dolores. Ello es debido a la propia intervención y a cierto grado de anemia que se corregirá con el paso de las primeras semanas”, alerta el equipo de Cirugía Cardíaca de este hospital, que asegura que es normal presentar cansancio (diferente de la falta de aire), insomnio, falta de apetito o ánimo depresivo durante las primeras semanas tras la intervención. También es normal encontrarse muy bien un día y algo peor al día siguiente, de forma fluctuante, así como tener las piernas un poco hinchadas. “No debe preocuparse, lo importante es que estos síntomas vayan mejorando a lo largo de las semanas. Piense que la recuperación completa puede llevar entre 1 o 3 meses”, añaden.

Respecto a la actividad física, esta debe incrementarse de una manera suave y progresiva. Durante el primer mes deberá limitarse a aquellas actividades que el paciente pueda hacer confortablemente. Tras el alta debe ir recuperando de forma paulatina su actividad normal. Se recomienda dar paseos y mantener una actividad física similar a la que mantenía al alta, incrementándola poco a poco.

Solicita aquí información acerca del Servicio de Cirugía Cardíaca en Quirónsalud Murcia.

Más sobre Quirónsalud Murcia

Dirección: Calle Miguel Hernández, 12, 30011 Murcia

Teléfono: 968365000