El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha reconocido que "por supuesto" se plantea más restricciones en caso de no funcionar las aprobadas este lunes. "Nosotros estamos, como hemos hecho en estos últimos 16 meses, abiertos en todo momento a lo que proponga y solicite el Comité Covid, los profesionales sanitarios, los expertos en Salud Pública y en Epidemiología", ha remarcado.

Y es que ha celebrado que son, precisamente, las decisiones de estos profesionales y las medidas implantadas gracias a ellos las que han permitido que la Región sea ahora mismo "la segunda comunidad con menos incidencia por coronavirus de toda España y la autonomía con menos mortalidad por Covid".

López Miras ha hecho estas declaraciones en Lorca, donde ha recibido este martes la segunda dosis de la vacuna. "Estoy muy contento de haber podido recibir la segunda dosis, como más de 700.000 personas en la Región que ya la han recibido", ha remarcado.

DEMANDA "PREVISIÓN" DE VACUNAS AL GOBIERNO CENTRAL

Ha destacado que es "muy importante" que se vacune "cuanta más gente mejor y lo más rápido posible" pero ha recordado que, para ello, la Región "necesita vacunas". Por eso, ha demandado "una vez más" al Gobierno central "que haga una previsión de cuantas vacunas van a llegar a la Región".

En este sentido, ha recordado que esta semana se está vacunando también a personas de entre 20 y 29 años de edad, que es un grupo con una incidencia "muy elevada" por Covid. En concreto, se va a vacunar a casi 27.000 jóvenes de entre 20 y 29 años en la Región durante esta semana.

No obstante, ha insistido en que "hacen falta más vacunas para inmunizar lo antes posible a toda la población" de la Comunidad porque la Región tiene "los centros de vacunación y los excelentes profesionales sanitarios".

"Mientras que no llegan más vacunas, a mí me gustaría aprovechar cualquier ocasión para lanzar un mensaje de responsabilidad y de prudencia porque todavía no hemos salido de esta, todavía estamos inmersos en una pandemia, y la prudencia y la responsabilidad mientras que no estemos todos vacunados va a ser nuestra principal herramienta para evitar los contagios".

Ha destacado que la organización de la vacunación en Lorca, en el área 3 de Salud "está siendo fantástica" porque "hay muy poca cola". Ha reconocido que ha llegado temprano porque tiene que seguir su jornada de trabajo, pero la vacunación "ha sido rápida y los profesionales sanitarios, tanto del área 3 de Salud como del resto de la Región son extraordinarios".

"Gracias a ellos, por su trabajo ahora durante la vacunación y durante estos 16 meses estamos pudiendo salir adelante", ha señalado López Miras.

Ha reconocido que el aumento de contagios en la Región le "preocupa" y, sobre todo, le "ocupa". Ha reconocido que los más vulnerables ya están vacunados, sobre todo, las personas mayores, pero ha recordado que los jóvenes "no están exentos del riesgo que conlleva contagiarse de Covid. Y es que en las UCIs de la Región "hay personas de 20 años, de 29 años o de 32 años muy graves".

"Nadie está exento ni libre del riesgo que supone la infección", según López Miras, quien señala que los más jóvenes, que son ahora los que más se están contagiando y transmitiendo la enfermedad, deben ser "muy prudentes, responsables y saber que, mientras que no estemos todos vacunados y protegidos, de ellos depende como del resto de la sociedad, que podamos salir de esta".