La ausencia de medico en el Servicio Médico de la 5ª Zona de la Guardia Civil de Murcia, desde hace varios años, ha ido incrementando los problemas causados a los guardias civiles de esta zona: los seguimientos de las bajas médicas se hacen a distancia por los profesionales sanitarios de Valencia o Albacete y se generan demoras en los reconocimientos de las altas, que a veces requieren incluso el traslado a estas ciudades.

Estas quejas fueron publicadas ayer por la delegación murciana de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) a través de un comunicado, que señala que, al parecer, no se ha conseguido ningún médico militar del Cuerpo de Sanidad de las Fuerzas Armadas ni se ha logrado la contratación de un profesional que no sea militar, «desconociendo los motivos por la que esta oferta de empleo pública no ha sido demandada por ningún interesado».

Por todo ello, la asociación ha solicitado al coronel jefe de la 5ª Zona de la Guardia Civil una «solución urgente» para esta situación. Mientras tanto, proponen que al menos semanalmente el médico del Servicio de Asistencia Sanitaria de Albacete se desplace a la 5ª Zona «y si ello no fuera posible, que aquellos reconocimientos en los que no sean necesarios una exploración presencial se realicen telemáticamente, como ya se han realizado en ocasiones anteriores con el Servicio de Asistencia Sanitaria de Valencia».

Explica la AUGC que resolver esta disfunción redundaría en beneficio de los afectados, en la economía de medios y en la prestación de servicio.

Un enfermero para la covid

También consideran «digno de mencionar» que desde el inicio de la pandemia, todas las medidas contra la covid «tuvieron que ser adoptadas por un oficial que se puso al frente del Servicio de Asistencia Sanitaria, pero siendo titulado en Enfermería, no en Medicina».

En cualquier caso, desde AUGC quieren dejar claro que agradecen el esfuerzo realizado por este oficial y por el resto de componentes del Servicio que han afrontado de la mejor manera posible «las carencias del sistema».