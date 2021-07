La falta de libertades y la escasez de alimentos y medicinas fueron el detonante de una ola de masivas manifestaciones que se han vivido desde el domingo en Cuba. Manifestaciones que, aunque hayan sido el punto de mira a nivel mundial en los pasados días, han quedado marcadas por, además de violencia y represión, la incertidumbre ante la falta de información procedente de la isla.

En un principio, las redes sociales jugaron un papel importante en las revueltas. Fueron los medios de difusión de gran parte de la información de los eventos que estaban teniendo lugar, hasta que el gobierno de Díaz-Canel suspendió la conexión a Internet en el territorio. A partir, de ese momento «la imaginación volaba», como asegura Elizabeth Estrugo, una ciudadana cubana que lleva 20 años viviendo en la Región de Murcia, ante la imposibilidad de haberse comunicado con sus familiares.

«Imaginaba a toda la gente apaleada», asegura Elizabeth que, como para muchos otros, la pérdida de contacto resultó inquietante. Ella, de padre y madre «revolucionarios», afirma haberse tratado de desligar, en lo posible, de la política desde que se fue del país, en busca de la «paz y tranquilidad». Pero hoy no teme en criticar los excesos que se han producido en las concentraciones. «Que golpeen a las personas por pensar diferente es injusto y no me da miedo decirlo, aunque eso signifique no poder volver a Cuba para ver a mi hermana y mi madre».

Una situación similar padecía Tania Costa, una periodista cubana establecida en la Región que denuncia la poca repercusión que han tenido los hechos que ocurren en el país caribeño y que «no se muestran en los medios europeos».

Para Costa, lo que está ocurriendo «es producto de que la gente se haya cansado de pasar hambre, de no tener agua, de no tener luz, de no tener comida y de hacer colas por ella», lo que ha convertido a la nación en «una olla a presión» que desenlazará en «el fin de la dictadura». Según ella, son «las pataletas del ahorcado».

Otra cubana que en su momento decidió salir del país para afianzarse en la Región por la «crisis» es Dayana Barceló, que considera que «Cuba necesita sí o sí un cambio», refiriéndose a que se permita más pluralidad en la política del país, en donde es único el Partido Comunista Cubano.

Para Dayana, todos los problemas que rodean a Cuba están llenos de «política sucia», que solo responde a los intereses particulares cuando debería hacerse por un tema «humanitario». Su solución recae en, primero, que haya una apertura a «nuevas ideas»; y, segundo, quitar el embargo económico para «ayudar a las personas» y «dejar sin excusas al régimen».

"Un acto de repudio a los atropellos de la dictadura"

Desde que estallaron las manifestaciones en Cuba, la Región también ha vivido sus propias concentraciones alentadas por personas del país caribeño que residen en la Comunidad y por distintos colectivos que los apoyan.

Decenas de personas se concentraban ayer en las inmediaciones del pabellón Príncipe de Asturias de Murcia para mostrar su apoyo al pueblo cubano. Ataviados con camisetas con la bandera de Cuba estampada, con la enseña nacional, con diversas pancartas y otras en las que se leía ‘Por el fin del castrismo y por una cuba libre’, durante la concentración convocada en la tarde de ayer se leyó un manifiesto en el que se denunciaba la grave y delicada situación que vive estos días el país caribeño. Pascual Cámara, uno de los organizadores de la concentración, aseguró que «es un acto de repudio a los atropellos de la dictadura y un reclamo por la libertad, la comida y los medicamentos en Cuba». «La importancia de las concentraciones está en luchar contra la estrategia del régimen de ocultar lo que ocurre a la comunidad internacional», explicó Cámara. Tampoco faltaron representantes de la política regional a la concentración, como el líder provincial de Vox, José Ángel Antelo; Inmaculada Ortega, concejala de Vox en Murcia; la diputada popular en la Asamblea Región Miriam Guardiola, la senadora del PP por la Región Violante Tomás, así como el secretario de Acción Institucional de Ciudadanos en la Región, Gabriel Sánchez Torregrosa, y Tomás Fernández, secretario de Finanzas de Cs, entre otros.