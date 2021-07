La Consejería de Salud sigue manteniendo el buen ritmo de vacunación y para esta semana ha citado a más de 140.000 murcianos para ser inmunizados en alguno de los puntos de vacunación masiva que hay repartidos por toda la Región.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, considera que esta es una buena cifra y recuerda que se sigue avanzando en la inmunización del grupo de 30 a 39 años, a la vez que ayer se arrancó con la administración de la segunda dosis de AstraZeneca para los mayores de 60 años a los que se ha adelantado esta cita de las 12 a las 8 semanas para que estén protegidos antes de lo previsto.

En total, se ha adelantado la cita para la segunda dosis a un total de 10.181 personas de más de 60 años, de las que 6.900 estaban citadas en el día de ayer lunes en los municipios de Murcia, Molina de Segura y Puerto Lumbreras.

Desde que se iniciara la campaña de vacunación el pasado mes de diciembre, ya han administrado 1,4 millones de vacunas en la Región de Murcia, lo que ha permitido que se haya llegado a administrar al menos una dosis al 90,6 por ciento de la población de más de 40 años.

Citas por el calor

Respecto a la campaña de vacunación prevista para ayer, con la previsión de muy altas temperaturas, Pedreño informó de que, debido a esta alerta este lunes se ha priorizado la inmunización en horario de mañana para evitar las horas centrales del día. Sin embargo, no todos los convocados ayer para la vacunación recibieron la notificación de que se suspendían las citas por la tarde debido al calor.

Varios usuarios se quejaron de que ayer por la tarde acudían al estadio Enrique Roca de Murcia y se encontraron con las puertas cerradas. «Hemos llegado allí y hemos estado esperando un buen rato, nadie nos ha informado en ningún momento de que la vacunación se suspendía hoy», dice Mª Ángeles, de 34 años, que tenía cita ayer tarde, a las 16 horas, para recibir la primera dosis de la vacuna Moderna.

Salud Pública asegura, no obstante, haber recibido a las personas citadas para ayer en horario de tarde «pero si, por algún motivo no se les ha localizado o esas personas no han podido en ir en el horario propuesto, podrán recibir su vacuna hoy en Nueva Condomina de 9 a 11 horas».