La situación de los ingresos covid en las UCI de la Región de Murcia en estos momentos es un reflejo de la importancia que tiene estar vacunado. Todos los pacientes con coronavirus que están hospitalizados en Cuidados Intensivos no habían sido inmunizados contra la covid, lo que estaría relacionado con que su enfermedad haya evolucionado peor.

Los datos sobre sus edades muestran que estos contagiados que han precisado atención en UCI no son mayores, ya que van desde los 29 años que tiene una chica que se encuentra en el Hospital Virgen de la Arrixaca hasta los 55 años que tiene un hombre que está ingresado en el Hospital Morales Meseguer de Murcia.

La Consejería de Salud confirma que "todos los ingresos en UCI, en este momento, son personas sin vacunar", una cifra que llega a la decena, tras la última actualización de los servicios sanitarios, ya que ha descendido desde los 14 que se registraron ayer lunes.

Por hospitales, hay tres pacientes covid en la UCI de la Arrixaca sin vacunar con 29, 40 y 46 años; dos pacientes más sin inmunizar en el Rafael Méndez de Lorca de 52 y 48 años; dos infectados por coronavirus en la UCI del Morales Meseguer de 45 y 55 años, también sin vacuna; así como tres pacientes más sin vacunar en el Reina Sofía, de 44, 44 y 51 años. A estos se sumaría un caso más, el de un bebé que se encuentra en la UCI neonatal del Hospital Santa Lucía de Cartagena tras haberle sido practicada una cesárea de urgencia a su madre, también positiva en covid.

Ante esta situación, desde la Consejería de Salud se anima a todos los ciudadanos que estén en las franjas de edad para vacunarse a que pidan cita y soliciten la inmunización. Salud pone a disposición de los ciudadanos varias vías para hacerlo: la web Murciasalud, la app Cita Previa SMS y a través del teléfono 900 121212. Además, recuerda que hay opciones para elegir el horario y el día que les sea más cómodo.

El coordinador Covid del Hospital Reina Sofía, Enrique Bernal, explica a LAOPINIÓN que los tres pacientes de la UCI de este hospital estaban sin inmunizar, al igual que dos de los tres que tienen en planta con coronavirus.

En este caso, una de las pacientes de Cuidados Intensivos sí que había recibido la dosis de Janssen, pero enfermó cuatro días después, "por lo que no cuenta como inmunizada, ya que no había pasado el tiempo suficiente para que la vacuna fuera efectiva y estaba ya incubando la enfermedad cuando la recibió". Mientras que otro de los usuarios de planta les ha trasladado que no se quiso vacunar con AstraZeneca por el miedo a los efectos secundarios tras las informaciones que se habían publicado.

El doctor Bernal reconoce que "estamos viendo que la mayoría de los ingresos que se están dando son de personas no vacunadas" y advierte de que "de seguir este aumento de contagios de forma explosiva podrían llegar a ingresar en el hospital el 1,5 por ciento de los jóvenes contagiados".

Este especialista hace un llamamiento a mantener las medidas de seguridad y recuerda que aún hay un porcentaje muy alto de personas sin vacunar o sin completar la pauta, ya que del grupo de 60-69 años falta un 30 por ciento; de 50-59 años hay un 16% sin terminar de inmunizar; de la franja de 40-49 son un 50 por ciento; y de los de 30 a 39 años un 15 por ciento.