La fiebre de los viajes ‘burbuja’ por la covid dispara el alquiler de autocaravanas este verano

Alquilar una autocaravana en la Región de Murcia para los meses de julio, agosto y septiembre es a estas alturas prácticamente imposible. El mercado está copado y las empresas que ofrecen este tipo de vehículos que permiten pasar unas vacaciones en la burbuja familiar y con las propias pertenencias en una casa rodante rondan ya el 100% de negocio, por lo que apenas hay unidades disponibles.

Además, el alquiler de este tipo de vehículos se ha disparado por el ‘boom’ de los ‘viajes burbuja’ para evitar contagios de coronavirus.

José Cruz, vicepresidente de la Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning (Aseicar), atribuye la elevadísima demanda a la nueva generación de 25 a 40 años que «está arrasando. La juventud está tirando del sector, de ahí esos aumentos en el alquiler y en la venta. Esto está pasando no solo en la Comunidad sino en toda España y Europa».

En temporada alta el precio medio de alquiler de un vehículo casa rodante para cinco días sería de unos 1.350 euros en función también de las plazas y el kilometraje, y de extras como las mesas y sillas, y el GPS.

José Lucas Fernández, presidente de la Asociación de Autocaravanistas de la Región de Murcia (AC-MUR), asegura a LA OPINIÓN que el auge de este tipo de vehículos lleva «muchos veranos en alza y las matriculaciones, tanto nuevas como de segunda mano, están disparadas, pero la gente se ha dado cuenta ahora con la pandemia».

«Está pasando como con los hoteles antes de la pandemia. Nos ha subido la demanda debido a que la gente, para viajar, se siente más segura ahora en una autocaravana, que es como una prolongación de su casa en movimiento», sostiene por su parte Cruz.

El precio del alquiler de una autocaravana depende de muchos factores, como la antigüedad, las plazas, el modelo o de los extras que se le quieran añadir. «De media, para cuatro personas puede costar ahora mismo unos 170 euros diarios», estima el presidente de AC-MUR: «Al haber tanta demanda ahora, los precios también han subido». La asociación murciana engloba a varias empresas en la Región, las principales en las cuatro grandes ciudades de la Comunidad: Murcia, Cartagena, Lorca y Molina de Segura, además de otras en otras localidades.

«La asociación, fundada hace catorce años, está formada por 230 socios, todos somos propietarios de autocaravanas», explica Fernández.

Sin stock para venta

Según datos de Aseicar, en 2020 se registraron a nivel nacional 6.415 matriculaciones de autocaravanas (18 al día), 2.275 matriculaciones nuevas de campers (7 diarias) y 1.857 caravanas (5 diarias). En este momento no hay stock en las exposiciones para venta, que ha crecido otro 20%. «Se ha vendido de más y las fábricas no han podido absorber la demanda. Están a tope y no pueden responder», apunta su presidente.

El motivo es que el sector sigue arrastrando los cuatro meses que las empresas de suministros estuvieron cerradas al principio del estado de alarma por la pandemia, y a que a las fábricas de automóviles, de las que se nutre este sector, les siguen faltando chips y otros componentes.

El hecho de que haya que esperar hasta nueve meses para comprar una autocaravana nueva ha disparado las transacciones de segunda mano, que cuestan la mitad de precio, «y ahora tampoco hay. La gente se ha dado cuenta de que este tipo de turismo te da libertad y es una forma distinta de viajar. La covid ha hecho que muchos miraran a este sector de otra manera y decidieran probar».

Lo cierto es que adquirir una no es tan económico como de primeras puede parecer: «Necesita una inversión importante. Una autocaravana que esté en condiciones no baja de de los 70.000 euros. El grupo de edad que normalmente suele comprar una autocaravana es el de personas jubiladas, ya que los jóvenes no suelen tener tanto poder adquisitivo. «En la asociación, la edad media de los propietarios está en los 65-58 años. Tenemos unas condiciones óptimas para disfrutar del vehículo, sobre todo el tiempo libre para poder disfrutar de él al máximo», según Fernández. A nivel nacional, son 60.000 los vehículos que hay registrados en el parque móvil, entre autocaravanas, caravanas y campers. De esta cifra, unas 5.000 están en alquiler.

En busca de una ley nacional

Los usuarios de las autocaravanas se encuentran en un «vacío legal» con la normativa actual, ya que la ley permite estacionar y pernoctar al aire libre, pero no acampar. En la Región, la asociación presentó un borrador para elaborar una nueva normativa hace unos años para que hubiese «una reglamentación dentro de la Comunidad». En estos momentos, según Fernández, el proyecto está «muy avanzado» y está a la espera de que la Consejería de Turismo lo revise y le dé luz verde. A largo plazo, el objetivo es, añade, «unificar criterios con una ley de rango nacional para que no haya una normativa distinta en cada ayuntamiento, provincia o comunidad».

Una casa ‘sobre ruedas’

«El usuario que compra una autocaravana puede instalarle todos los accesorios que él desee. Como si fuera su propia casa». Así lo asegura Francisco Navarro, dueño de Autocaravanas Navarro, ubicado en la carretera Santa Catalina de Murcia, y que, aparte de dedicarse al alquiler de autocaravanas, también cuenta con un taller propio para el mantenimiento del propio vehículo. «Nos encargamos de ponerle toldos, baterías, placas solares, retrocámaras, multimedia, navegadores, Internet, GPS... Todo lo que el cliente pida», explica.

Camas, ducha de pie, fregadero, vitrocerámica y lavabo -váter incluido- se pueden instalar dentro del propio vehículo, todo en función de la capacidad y el dinero que uno se quiera gastar.

En el caso de Autocaravanas Navarro, este año no han podido poner en alquiler autocaravanas debido a la alta demanda: «Se han vendido todas las que teníamos. Hay tanta demanda de vehículo nuevo que no nos han dejado poner ninguna en alquiler».

Además, el propio Navarro señala que el principal problema que está teniendo es que hay «serias dificultades» para poder fabricar nuevos vehículos: «Los fabricantes no están recibiendo materias primas para poder realizar las piezas debido a los meses que el sector estuvo parado debido al inicio de la crisis sanitaria del coronavirus».

Al final, estos vehículos dependen de muchos proovedores y se están produciendo «muchos retrasos», añade el dueño de Autocaravanas Navarro.