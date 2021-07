Personas con lesión medular de ASPAYM (Asociación de personas con Lesión Medular y otras discapacidades físicas), concienciarán este lunes a los conductores en los controles sobre vigilancia de la velocidad, dentro de la campaña de prevención de la lesión medular por accidentes que se desarrolla en colaboración con la Dirección General de Tráfico y la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

Bajo el lema 'No corras, no bebas, no cambies de ruedas', el objetivo es concienciar a los conductores de los vehículos retenidos en los distintos controles, sobre el grave riesgo que supone para la conducción el exceso de velocidad.

Para ello, personas voluntarias con lesión medular víctimas de un accidente de tráfico acompañaran a los agentes de tráfico encargados de realizar los controles sobre vigilancia de la velocidad. El voluntario de ASPAYM se acercará al vehículo retenido, trasladándole el mensaje común de la campaña y demostrando al mismo tiempo con su presencia, las consecuencias y secuelas irreversibles de los actos imprudentes.

ASPAYM desarrolla desde hace 15 años esta campaña de sensibilización, comprobando la buena aceptación y disposición por parte de sus socios y voluntarios, así como el convencimiento de que el impacto del testimonio personal es muy eficaz y complementa a las advertencias de Tráfico en campañas de prevención de accidentes.

La Federación Nacional ASPAYM (Asociación de personas con lesión medular y otras discapacidades físicas), nace en el año 1979 con el propósito de favorecer la mejora de la calidad de vida de las personas con lesión medular y grandes discapacitados físicos, así como de los familiares y/o allegados de los mismos.

Durante más 40 años, ASPAYM se ha ido implantando en todo el territorio nacional, estando en este momento presente en 11 Comunidades Autónomas a través de 18 asociaciones, 2 Fundaciones y 2 Federaciones, constituyéndose como el principal exponente asociativo en España que cuenta con más de 7.000 asociados y representa a más de 30.000 personas. A nivel estatal forma parte de PREDIF, la Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física.

ASPAYM, entidad Declarada de Utilidad Pública, se define como una entidad representativa de base democrática, defensora de los derechos de las personas con lesión medular y prestadora de servicios.