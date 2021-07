Las altísimas temperaturas que se esperan para pasado mañana en Murcia pueden traer golpes de calor, colapsos y muerte. Desde que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anunció hace unos días la que se venía encima para el martes, los servicios de emergencias están prevenidos y ya se activó el jueves la preemergencia. El calor ya ha hecho estragos y sembrado destrucción en otras zonas del planeta: en Canadá, por ejemplo, ha matado ya a medio millar de personas.

La única buena noticia es que, en el caso de la Región, este calor solo durará un día. Según las previsiones de la Aemet, en la zona metropolitana de Murcia llegarán a verse los 47 grados, cuando el récord nacional en capitales de provincia lo ostenta Córdoba con 46,9 el 14 de julio de 2017.

«Si es verdad que va a hacer tanta calor, a las diez y media o las once, después de almorzar, cada uno a su casa o a hacer algo en el almacén. Y al otro día, otra vez a las seis de la mañana»

Ante esta previsión, se están tomando medidas de precaución. Salud reiteró que hay que hidratarse, agentes medioambientales anunciaban que se van a cerrar las puertas de los montes públicos desde mañana, domingo, y hasta el martes, y los trabajadores de sectores que han de estar al aire libre se preguntaban qué pasará con ellos cuando el mercurio alcance cifras estratosféricas.

De momento, se sabe qué pasará en el campo (se reducirá la jornada, como mucho hasta las once de la mañana) y en la construcción (se deja en manos el responsable de cada obra la decisión, pero no se dejará de trabajar).

Santiago Martínez, presidente de la Federación de Cooperativas Agrarias de la Región de Murcia (Fecoam) confirmó ayer a LA OPINIÓN que la jornada laboral en el campo se verá afectada. «El lunes se empezará a las seis y media de la mañana, como todos los días. Y se parará a las diez y media u once, cuando ya caliente mucho», manifestó Martínez. «Como se ha hecho siempre», añadió.

«Si es verdad que va a hacer tanta calor, a las diez y media o las once, después de almorzar, cada uno a su casa o a hacer algo en el almacén. Y al otro día, otra vez a las seis de la mañana», comentó.

Las obras no pararán. La Federación Regional de Empresarios de la Construcción (Frecom) mandó un comunicado de prensa para apuntar que «ha recordado a todos sus asociados que, tras el episodio de altas temperaturas que se esperan para el próximo lunes 12 de julio, que sigan las recomendaciones del Instituto de Seguridad y Salud Laboral sobre golpes de calor que se envía desde la Federación todos los años».

Desde Frecom piden a sus asociados que «tomen las medidas oportunas en cada obra en función de la evolución de esta ola de calor priorizando siempre la seguridad y salud de los trabajadores», concluye el escueto comunicado.

También desde los gobiernos municipales empiezan a prevenir. El Ayuntamiento de Lorca, por ejemplo, anunció ayer que «todos los servicios municipales que tienen actividad en el exterior, como trabajadores y trabajadoras de parques y jardines, limpieza, Aguas de Lorca y Limusa, van a reducir sus horarios para evitar trabajos en la calle durante las horas centrales del día con el objetivo de evitar posibles golpes de calor». Se suspende para el lunes la actividad de los programas de empleo y formación.

En Murcia, el Ayuntamiento habilitará el pabellón Cagigal para las personas sin hogar ante el aviso de altas temperaturas. También quedarán suspendidas durante el lunes las actividades de las escuelas de verano y la programación en parques y jardines En modo verano, así como las actividades deportivas y reservas en instalaciones y campos de fútbol municipales, indican desde el Consistorio capitolino.

Salud pide beber agua

La Consejería de Salud aconseja adoptar medidas preventivas frente a la subida de temperaturas prevista para los próximos en la Región de Murcia. Se recomienda extremar las medidas de precaución para evitar posibles golpes de calor que pueden llegar a provocar la muerte, por lo que es importante adoptar conductas responsables para evitarlos, informan desde el departamento de Pedreño.

"Es fundamental beber abundante agua sin esperar a tener sed para evitar la deshidratación y con ella calambres, lipotimias o colapsos si no se descansa en una zona fresca y sombreada. También se aconseja no abusar de bebidas con cafeína, alcohol o mucha azúcar, ya que pueden hacer que se pierda más líquido corporal, y no practicar actividad física intensa en el exterior durante las horas centrales del día", detallan desde Salud.

Se debe estar muy pendiente de las personas mayores y en situación de dependencia, así como de los niños, ya que pueden tener disminuida la sensación de sed, además de quienes toman diversos medicamentos para el sistema nervioso y aparato circulatorio y enfermos que puedan agravarse con el calor y la deshidratación.

Otro consejo es hacer comidas ligeras que ayuden a reponer las sales perdidas por el sudor, como ensaladas, frutas, verduras y zumos, además de usar ropa ligera, holgada y que deje transpirar, y nunca dejar a ninguna persona en un vehículo estacionado.

Si hay síntomas que se prolonguen más de una hora se debe consultar al médico. Asimismo, hay que mantener las medicinas en lugares frescos porque el calor puede alterar su composición y efectos.

Asimismo, se recomienda que las personas que estén citadas los próximos para vacunarse ante la covid acudan a la hora indicada para evitar colas y esperas innecesarias en ambientes que no disponen de refrigeración.