Santiago Martínez, presidente de la Federación de Cooperativas Agrarias de la Región de Murcia (Fecoam) explica a LA OPINIÓN que, de cara a las tórridas temperaturas que se esperan el lunes en la Región, la jornada laboral en el campo se verá afectada.

“El lunes se empezará a las seis y media de la mañana, como todos los días. Y se parará a las diez y media u once, cuando ya caliente mucho”, manifestó Martínez. “Como se ha hecho siempre”, añadió.

“Si es verdad que va a hacer tanta calor, a las diez y media o las once, después de almorzar, cada uno a su casa o a hacer algo en el almacén. Y al otro día, otra vez a las seis de la mañana”, comentó.

Salud pide beber agua

La Consejería de Salud aconseja adoptar medidas preventivas frente a la subida de temperaturas prevista para los próximos en la Región de Murcia. Se recomienda extremar las medidas de precaución para evitar posibles golpes de calor que pueden llegar a provocar la muerte, por lo que es importante adoptar conductas responsables para evitarlos, informan desde el departamento de Pedreño.

"Es fundamental beber abundante agua sin esperar a tener sed para evitar la deshidratación y con ella calambres, lipotimias o colapsos si no se descansa en una zona fresca y sombreada. También se aconseja no abusar de bebidas con cafeína, alcohol o mucha azúcar, ya que pueden hacer que se pierda más líquido corporal, y no practicar actividad física intensa en el exterior durante las horas centrales del día", detallan desde Salud.

Se debe estar muy pendiente de las personas mayores y en situación de dependencia, así como de los niños, ya que pueden tener disminuida la sensación de sed, además de quienes toman diversos medicamentos para el sistema nervioso y aparato circulatorio y enfermos que puedan agravarse con el calor y la deshidratación.

Otro consejo es hacer comidas ligeras que ayuden a reponer las sales perdidas por el sudor, como ensaladas, frutas, verduras y zumos, además de usar ropa ligera, holgada y que deje transpirar, y nunca dejar a ninguna persona en un vehículo estacionado.

Si hay síntomas que se prolonguen más de una hora se debe consultar al médico. Asimismo, hay que mantener las medicinas en lugares frescos porque el calor puede alterar su composición y efectos.

Asimismo, se recomienda que las personas que estén citadas los próximos para vacunarse ante la covid acudan a la hora indicada para evitar colas y esperas innecesarias en ambientes que no disponen de refrigeración.