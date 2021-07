Las obras no pararán el lunes en la Región de Murcia, pese a las temperaturas extremas que se esperan. La Federación Regional de Empresarios de la Construcción, FRECOM, "ha recordado a todos sus asociados que, tras el episodio de altas temperaturas que se esperan para el próximo lunes 12 de julio, que sigan las recomendaciones del Instituto de Seguridad y Salud Laboral sobre golpes de calor que se envía desde la Federación todos los años", indica esta organización en un comunicado.

Desde FRECOM piden a sus asociados que “tomen las medidas oportunas en cada obra en función de la evolución de esta ola de calor priorizando siempre la seguridad y salud de los trabajadores"

El campo sí parará

Santiago Martínez, presidente de la Federación de Cooperativas Agrarias de la Región de Murcia (Fecoam) explica a LA OPINIÓN que, de cara a las tórridas temperaturas que se esperan el lunes en la Región, la jornada laboral en el campo se verá afectada.

“El lunes se empezará a las seis y media de la mañana, como todos los días. Y se parará a las diez y media u once, cuando ya caliente mucho”, manifestó Martínez. “Como se ha hecho siempre”, añadió.

“Si es verdad que va a hacer tanta calor, a las diez y media o las once, después de almorzar, cada uno a su casa o a hacer algo en el almacén. Y al otro día, otra vez a las seis de la mañana”, comentó.

Salud pide beber agua

La Consejería de Salud aconseja adoptar medidas preventivas frente a la subida de temperaturas prevista para los próximos en la Región de Murcia. Se recomienda extremar las medidas de precaución para evitar posibles golpes de calor que pueden llegar a provocar la muerte, por lo que es importante adoptar conductas responsables para evitarlos, informan desde el departamento de Pedreño.

"Es fundamental beber abundante agua sin esperar a tener sed para evitar la deshidratación y con ella calambres, lipotimias o colapsos si no se descansa en una zona fresca y sombreada. También se aconseja no abusar de bebidas con cafeína, alcohol o mucha azúcar, ya que pueden hacer que se pierda más líquido corporal, y no practicar actividad física intensa en el exterior durante las horas centrales del día", detallan desde Salud.