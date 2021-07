La Región de Murcia ampliará las restricciones en los próximos días ante el aumento de contagios entre jóvenes y tras la negativa del Ministerio de Sanidad a aplicar medidas comunes a todas las autonomías, como se pidió ayer en el Consejo Interterritorial.

Tras el encuentro con la ministra Carolina Darias, el consejero de Salud, Juan José Pedreño, manifestó que es «un error» plantear 17 veranos diferentes y dijo que la Región de Murcia tomará decisiones en consonancia con la situación actual para contener la escalada de contagios, tal y como el propio presidente regional, Fernando López Miras, adelantó en un acto por la mañana.

Aunque desde Salud no detallan por dónde puede ir estas restricciones, sí que apuntan a que se valorarán las recomendaciones de los técnicos «como se ha hecho durante toda la pandemia». Y aunque en la Región el ocio nocturno está limitado, ya que no se permite hacer uso de las pistas de baila si no es sentado, se escucharán todas las propuestas.

Valorando que la mayoría de los nuevos contagios se están dando entre población joven por eventos sociales, varias comunidades ya han dado el paso, como es el caso de Cataluña, que ha impuesto el cierre del ocio nocturno durante dos semanas, y otras como Navarra, Baleares y Cantabria ya han anunciado más restricciones de horarios y aforos en hostelería y ocio nocturno.

En la Región los contagios entre los jóvenes de 13 a 40 años suponen el 72 por ciento del total, lo que llama a tomar medidas de forma inmediata. López Miras reconoce que estos datos les preocupan porque «no podemos ver cada día cómo aumentan los contagios y no podemos asumir ni como país ni como Región que cada día haya un incremento del 50 y del 70 por ciento de los contagios».

Otro de los problemas que plantea la Región es el desconocimiento sobre el número de dosis que está previsto que se envíen, lo que hace que no puedan planificar la vacunación de los grupos jóvenes para el próximo mes de agosto. Pero sí se ha dado el paso de adelantar la segunda dosis a las personas de más de 60 años que aún estaban pendientes de completar la pauta, por lo que se ha comenzado a citar a estos ciudadanos, a los que se vacunará a partir del próximo lunes, 12 de julio.

Rastreadores del Ejército

La ministra de Sanidad considera que cada comunidad puede tomar medidas ante el incremento de contagios y ha descartado el volver a imponer un toque de queda general, como han solicitado algunas autonomías. «No está sobre la mesa», ha zanjado Darias al ser preguntada por esta cuestión.

Sin embargo, desde el Ministerio de Sanidad se ofrece a las comunidades autónomas cinco millones de pruebas de antígenos para detectar posibles casos de coronavirus, a la vez que se ha vuelto a poner a su disposición a los rastreadores formados gracias a las Fuerzas Armadas y que ya estuvieron ayudando en estas labores en la Región de Murcia.

Quince municipios ya cuentan con la cita covid para el grupo de 30 a 35 años

La Consejería de Salud ha abierto las citas para la vacuna covid del grupo de 30 a 35 años en ocho municipios más este miércoles, lo que hace que ya sean quince los que ofrecen la posibilidad de acceder a la agenda y que sea el ciudadano el que elija el día y la hora que mejor le viene. La cita web a través de la app Cita Previa del SMS y la página Murciasalud.es se activó el pasado lunes para los jóvenes de 30 a 35 años en los municipios de Lorca, Caravana, Mula, Murcia, Alcantarilla, Cartagena y Jumilla, tal y como informó el consejero de Salud, Juan José Pedreño, tras la reunión del Comité de Seguimiento Covid. Ahora, dos días después se ofrece esta opción a la población de esta franja de edad en ocho localidades más, que son: Águilas, Puerto Lumbreras, Cieza, Mazarrón, Los Alcázares, San Pedro del Pinatar, Torre Pacheco y San Javier. Por lo que ya son 15 los municipios que ofrecen la cita web a este grupo.