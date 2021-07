Si bien hace años que el sector agroalimentario está posicionado como pilar fundamental en la economía española, la crisis de la covid-19 ha revelado, no solo su carácter estratégico, sino su importante proyección de futuro. No obstante, el sector se enfrenta a varios retos que pasan, no solo por su transformación digital, sino también por su profesionalización y visión estratégica. Nos encontramos en un momento clave en el que aspectos como la sostenibilidad o la innovación van a marcar en gran medida el futuro de las empresas que lo integran.

La jornada ‘Agronegocios: Horizonte 2030’, que organiza ENAE Business School en colaboración con Agromarketing, abordará los grandes desafíos del sector agrícola con dos ejes temáticos: la estrategia y la sostenibilidad. El evento tendrá lugar el próximo jueves 8 de julio, en horario de 17.00 a 20.00 horas, y podrá seguirse de forma online a través de la plataforma Zoom.

Este evento será un punto de encuentro para los agentes que forman parte del sector agroalimentario, regional y nacional, en el que expertos de primer nivel compartirán su visión acerca de la innovación, el talento directivo y la estrategia como habilidades que las empresas necesitan fortalecer para incrementar su competitividad en un mercado global cada vez más exigente.

La jornada está dirigida a directivos, profesionales y estudiantes que quieran estar al día en materia de innovación, sostenibilidad y estrategia en el área agrícola, y conocer habilidades con las que mejorar la competitividad en las empresas, así como personas que quieran asomarse al mundo agroalimentario a través de ponencias que despertarán su interés por un sector clave en la economía y el empleo.