La consejera de Educación, Mabel Campuzano, ha descartado la contratación de profesores Covid para el próximo curso escolar, unos docentes que en el curso recién finalizado han apoyado la actividad docente de los centros educativos garantizando los desdobles de las aulas, cubriendo guardias o sustituciones puntuales de los profesores o vigilando que los protocolos sanitarios se cumplían a lo largo de todo el horario escolar. En la presentación de las nuevas medidas para el próximo curso escolar 2021/2022, Campuzano, que ha estado acompañado del director general de Salud Pública, José Jesús Guillén, y del director general de Planificación Educativa y Recursos Humanos, Víctor Marín, no ha aclarado de qué forma los centros podrán desdoblar grupos sin depender de un aumento de plantilla destinada al refuerzo por la pandemia. La consejera señala que los centros podrán contratar en función de sus necesidad pero que ya no existirá la figura del docente Covid ya que el Ministerio de Educación, señala, ha dicho que no son necesarios.

Sin embargo, durante la Conferencia Sectorial de Educación del pasado 19 de mayo, la ministra Isabel Celaá pidió a las comunidades "mantener los refuerzos de profesorado durante el curso 2021-2022 con el fin de garantizar la calidad de la educación y la presencialidad plena en todas las etapas educativas". Preguntada por esta afirmación de la ministra, Campuzano ha apuntado a la planificación de las plantillas del próximo año escolar, que señala que serán iguales que las de otros cursos, pero esta vez sin contar con los profesores de refuerzo. Campuzano ha recordado que el Ministerio no ha mandado fondos para mantener a estos docentes a partir de septiembre.

Campuzano sí ha señalado, durante la presentación de la guía de inicio de curso, que el aumento de las plantillas se darán en los títulos de Formación Profesional por el aumento de la oferta y en la atención a la diversidad. Aunque remarca que las plantillas todavía no están cerradas porque los centros están fijando los cupos a día de hoy, descarta un aumento del profesorado para los colegios e institutos.

La Consejería de Educación ha hecho público este martes la guía de inicio de curso donde se marca como obligatorio el uso de la mascarilla en todas las instalaciones del centro educativo y los alumnos deberán guardar una distancia mínima de 1,5 metros, aunque en casos excepcionales y en función de cómo evolucione la pandemia está podría verse reducida a 1,20 metros o incluso a un metro, pero no menos.

Los centros no serán puntos de vacunación

La mejora de la situación epidemiológica y la inmunización de los docentes son dos factores clave para que el próximo curso sea completamente presencial, y también se contará con que a partir de agosto comenzará la vacunación de los mayores de 12 años. Campuzano ha remarcado que para este proceso los centros educativos no serán centros de vacunación.