La Comunidad y solo la Comunidad tiene las competencias en la protección del Mar Menor ante un uso inadecuado de fertilizantes por parte de la actividad agrícola del Campo de Cartagena, por lo que deberá ser el Ejecutivo regional quien exija la reparación del ecosistema lagunar a diez empresas señaladas por contaminar. La Fiscalía de la Región de Murcia reclama en la demanda que ha presentado ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia que este organismo judicial obligue al Gobierno regional a exigir a grandes compañías agrícolas con actividad en el entorno del Mar Menor que paguen la contaminación que han producido en la laguna mediante vertidos. El Ministerio Fiscal aclara en su escrito que la Confederación Hidrográfica del Segura no tiene competencias para aplicar la norma de 'quien contamina paga' en estas circunstancias y demanda al Gobierno regional ya que "parece evidente" que el uso inadecuado de "los fertilizantes radica en la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, y Medio Ambiente, puesto que los daños inferidos al Mar menor lo son por infiltraciones de agua y escorrentías sub superficiales con cargas de nitratos aportados en la actividades agrarias".

La demanda de la Fiscalía llega tras concluir la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente el pasado mes de mayo que no tiene competencias para tramitar los expedientes de responsabilidad ambiental contra los responsables de contaminar el Mar Menor y el acuífero del Campo de Cartagena. Esta respuesta de la Comunidad incendió los ánimos en la Fiscalía, ya que el Ministerio público entendía que la responsabilidad para perseguir a estas diez empresas investigadas en el 'caso Topillo' no recaían sobre la CHS sino sobre el Ejecutivo autónomo. La Fiscalía recuerda en la demanda que las medidas cautelares aprobadas por la Junta de Gobierno de la CHS el pasado año tras declarar el acuífero cuaternario del Campo de Cartagena en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico son también competencia autonómica y, hasta ahora, no hay "constancia de que la administración autonómica las haya incorporado a sus planes de control relacionados con las buenas prácticas agrarias".