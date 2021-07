Javier Martínez Gilabert, director General de Informática y Transformación Digital del Gobierno regional, va a ser el moderador de la ‘Jornada de Ciberseguridad’ que organizan LA OPINIÓN DE MURCIA y Fundación Integra el próximo 7 de julio. Nos explica cómo puede la Administración pública avanzar de manera segura en su proceso de digitalización, con el objetivo de ser más eficientes y mejorar el servicio que ofrecen a los ciudadanos en todos los ámbitos de la sociedad.

Va a ser el moderador de la ‘Jornada de Ciberseguridad’. Cuénteme, ¿en qué va a consistir este evento? ¿Qué temas se van a abordar?

Con este evento, lo que pretendemos es abordar el tema de la ciberseguridad desde todos los puntos de vista: Administración pública, empresas, ciudadanos..., y analizar cómo se pueden ver afectados por las ciberamenazas. Hablaremos sobre la situación actual de nuestras infraestructuras digitales y cuáles son las medidas a tener a cuenta para evitar o minimizar estas amenazas.

Para ello, contamos con los mejores ponentes

Así es. Va a participar José Manuel García Duarte, director general de Tecnologías de la Información de la Generalitat Valenciana, que expondrá el punto de vista de las Administraciones Públicas, las cuales se están viendo afectadas por multitud de ataques: el SEPE, el Ministerio de Trabajo o ayuntamientos como el de Oviedo han recibido importantes ciberataques en los últimos meses. Los hackers tienen en el punto de mira a las Administraciones Públicas con dos claros objetivos: bloquear los servicios que ofrecen al ciudadano y encriptar la información pidiendo un rescate a cambio.

Por otro lado, queremos mostrar también la visión de las empresas de la Región y el trabajo que están realizando para defenderse de los ciberataques. Para ello tendremos a Adrián Valverde Mateo, desde Primafrio, empresa que cuenta con sistemas informáticos muy avanzados. Y, por último, participará un experto en ciberseguridad de Telefónica, José Luis Domínguez, que nos va a dar el punto de vista de una empresa tecnológica.

Entonces, ¿va a ser un evento orientado a empresas y Administración pública o también para ciudadanos de a pie?

También se hablará del punto de vista de los ciudadanos. Consideramos de vital importancia acercarles este tema y concienciarles de que, a pesar de que el mundo digital en el que estamos cada día más inmersos tiene sus riesgos, estos pueden minimizarse con la formación y los conocimientos necesarios.

Pese a las amenazas de la digitalización, son más las oportunidades que nos brinda que los riesgos, ¿no?

Por supuesto. La digitalización es una herramienta fundamental para el desarrollo de la sociedad, tanto desde un punto de vista económico como social. Lo hemos visto durante la pandemia, gracias a los servicios digitales hemos podido tener contacto con nuestros seres queridos, a pesar de estar confinados; y, en el ámbito laboral, hemos podido seguir trabajando gracias al teletrabajo. También se han mantenido las citas médicas de manera telefónica y online, los estudiantes han podido seguir teniendo clases gracias a la digitalización...

Tiene muchísimos más aspectos positivos que negativos, pero no podemos obviar que hay quien utiliza los medios digitales para llevar a cabo actuaciones delictivas. Pero eso no quiere decir que tengamos que volver al siglo XX, lo que tenemos que hacer es concienciar y formar tanto a la ciudadanía como a las empresas y a las propias Administraciones públicas en hacer un buen uso de los sistemas digitales, dotando de los medios necesarios para evitar o minimizar esos ataques.

¿Qué le diría a esas empresas que aún no se han concienciado del problema de las ciberamenazas?

Les diría que la pregunta no es si les van a atacar, sino cuándo les van a atacar. No deben ver la ciberseguridad como un gasto sino como una inversión. Cualquier empresa del tamaño que sea, puede ser objeto de un ataque. Es tan simple como recibir un correo electrónico con un archivo que al ejecutarlo te encripta todos los datos de la empresa; si no tienes copias de seguridad recientes, tendrás que elegir entre perder toda tu información o pagar el rescate que te piden (y esto último no es legal). Por tanto, en un asunto como este, mejor estar prevenidos y adoptar las medidas necesarias para minimizar los riesgos.

En relación a las tecnologías disruptivas, ¿qué opina sobre el Big Data? Hay muchos detractores...

Independientemente de la opinión de cada uno, los hechos demuestran que el Big Data facilita nuestro día a día, tanto en empresas como en otros ámbitos, como por ejemplo el sanitario. Con el covid hemos visto que gracias al análisis masivo de datos podemos tomar decisiones y adelantarnos antes de que se produzca un nuevo brote. Igualmente las empresas pueden aplicar tecnología Big Data para ser más eficientes, lo que les permitirá aumentar su productividad, ser más competitivas y facilitará la creación de empleo. Esto también lo estamos aplicando en la Administración pública para que los centros directivos puedan hacer un uso más óptimo de sus recursos.

¿Cómo afronta la Comunidad el desafío de la digitalización?

Recientemente, en el Debate del Estado de la Región, el presidente ha anunciado la creación de la Agencia Digital de la Región de Murcia. Eso es una muestra del compromiso del Gobierno regional por avanzar en la digitalización, tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito social. Es una apuesta clara y decidida que nos tiene que situar entre las regiones más digitalizadas del país.

¿Qué incluye esa Agencia Digital?

Esta Agencia Digital va a facilitar la transformación digital de la Administración, vamos a modernizar nuestras aplicaciones, implantaremos tecnologías disruptivas, como es el blockchain, el RPA (automatización de procesos) o el Big Data, todo ello para hacer una Administración más eficaz y eficiente y que mejore el servicio que prestamos a los ciudadanos en todas las áreas: sanitaria, educativa, social, empresarial, etc.