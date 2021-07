A algunos les parecerá que fue ayer y a otros se les habrá hecho eterno, pero acaban de pasar los primeros cien días de la última remodelación del Gobierno regional, aquella que empezó tras la presentación de una moción de censura a mediados de marzo contra el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, y terminó tres semanas después con la entrada en el Ejecutivo de Mabel Campuzano (díscola de Vox) y Marcos Ortuño (nuevo hombre fuerte).

En el Palacio de San Esteban presumen de la «estabilidad» del Gobierno desde que Ciudadanos no forma parte de él. Y lo cierto es que el Partido Popular vio el cielo abierto con la salida de los naranjas, ya que las consejerías a los expulsados han tenido como contrapartida un ‘sí’ a todas las políticas que interesaban al PP. La nueva mayoría de la cámara, formada por el PP y los díscolos de Vox y Ciudadanos, se ha traducido en una mayoría absoluta de los populares y un «secuestro» de la Asamblea, según la oposición.

Para empezar, las negociaciones de la Ley de Presupuestos se desbloquearon «en tres horas», según afirmaron los propios expulsados de Cs. Se trata de unas cuentas que ascienden a 5.331 millones de euros, 578 más que en 2020, lo que supone un 12% de aumento. Se aprobaron el 16 de junio con siete meses de retraso.

El consejero de Presidencia, Turismo y Deportes, Marcos Ortuño, nunca escondió que el objetivo del Gobierno era ponerse con la reforma de la Ley del Presidente, que limitaba los mandatos a dos, tan pronto como se aprobaran los presupuestos. Y así fue. Un día después, el 17 de junio, el PP la registraba en la Asamblea y una semana después era aprobada. Pero no como los populares la habían negociado con Ciudadanos, cuando se modificaba la limitación de los dos mandatos a ocho años completos. Con esta reforma, Fernando López Miras podrá volver a ser candidato en 2023 y no tendrá ningún impedimento para seguir presentándose en el futuro. Para la mayoría que sustenta al Gobierno del PP, con la nueva Ley del Presidente se «recupera la normalidad democrática y constitucional», ya que la Carta Magna no establece limitación alguna de mandatos.

Entretanto, el anterior consejero de Presidencia, Javier Celdrán, mantuvo algunas conversaciones con políticos regionales para tantear su posicionamiento ante un cambio en la Ley Electoral que elevara el umbral para entrar en el parlamento autonómico del 3 al 5%. Los encuentros fueron negados por el propio Celdrán, aunque LA OPINIÓN sabe con certeza que se produjeron y el propio presidente afirmó que «esta ley, al igual que otras muchas, se pueden reformar con diálogo y consenso».

A principios de junio llegaba al Congreso de los Diputados otra importante reforma para los murcianos, la del Estatuto de Autonomía, que salió de la Asamblea con el consenso de todas las fuerzas políticas. Sin embargo, la experiencia de esta complicada legislatura puede conllevar que desde Madrid se lleven a cabo algunos cambios. El PSOE pidió abiertamente al PP que limitaran los mandatos en el Estatuto, justo al contrario de lo que acababan de aprobar. Pero también hay grupos como el de Vox y Cs (controlados por tránsfugas) que creen que lo que quieren hacer los socialistas es enmendar el articulado para que cuando un diputado sea expulsado de su formación, pase a ser no adscrito directamente, abandonando el grupo parlamentario.

Por otra parte, algunos de los temas más polémicos se descafeinaron. Fue el caso del pin parental en los centros escolares, que se olvida del veto y pasa a ser una mera comunicación de actividades a los padres, tal y como adelantó a esta Redacción la consejera de Educación y Cultura, Mabel Campuzano.

La última polémica, hoy que se celebra en Madrid el Orgullo LGTBI, tiene que ver con la creación del Observatorio en la Región, que no contó con la presencia de ninguna asociación del colectivo en su primera sesión, el 28 de junio, ya que no se pusieron de acuerdo ni con la fecha.

Los movimientos en las consejerías no han cesado desde entonces

Desde el 3 de abril, fecha en la que juraron el cargo el consejero de Presidencia, Turismo y Deportes, Marcos Ortuño, y la consejera de Educación y Cultura, Mabel Campuzano, han continuado los movimientos en el Consejo de Gobierno. Hasta tres en cien días.

Ya antes de que llegaran Ortuño y Campuzano, el responsable de Transparencia, Participación y Administración Pública, Antonio Sánchez Lorente, se cogía la baja por enfermedad y sus competencias las asumía la vicepresidenta Isabel Franco. Esta misma semana, el día 1, se reincorporaba.

La primera dimisión como tal llegó el 8 de abril, cuando Francisco Álvarez, (expulsado de Cs), que ostentaba el cargo de consejero de Empleo, Investigación y Universidades, abandonaba el Consejo de Gobierno para ser el portavoz del Grupo Parlamentario del partido que le había echado, quitándole así el puesto a Juan José Molina y dejando sin voz a Cs en la Asamblea Regional.

Por último, la semana pasada, el consejero de Economía, Hacienda y Administración Digital, Javier Celdrán, anunciaba por sorpresa que había pedido a Fernando López Miras su «relevo», aduciendo «motivos personales», después de ocho años en primera línea política.