Envases del Mediterráneo, empresa ubicada en Murcia desde hace 25 años, se adapta a las nuevas necesidades del mercado actual. Tras la pandemia, se han incrementado los servicios de take away y delivery y con ello la alta demanda de envases desechables para comidas. Es por ello que Envases del Mediterráneo renueva su e-commerce, y cambia por completo su tienda online, para mejorar su servicio con los clientes.

Envases del Mediterráneo son expertos en envases desechables de un solo uso. Se encargan de hacer llegar a los hosteleros de Murcia, y de toda España, todos los envases desechables necesarios para los servicios de hostelería y restauración de los fabricantes especializados en la materia.

Tras la pandemia, con meses de restaurantes, casas de comidas para llevar, food trucks y todo tipo de restauración con sus puertas cerradas, se han incrementado los pedidos take away o delivery (pedir para llevar o entrega a domicilio). Ya sea porque no pueden reabrir el local para servir en mesa o porque el aforo es limitado, la opción del delivery y take away les permite a los hosteleros seguir ofreciendo sus servicios de restauración. Es ahí donde se hacen necesarios los envases desechables de un solo uso como pueden ser las cajas para transportar paellas o cajas para pizza, las bolsas de papel kraft para los pedidos take away o delivery o tarrinas para sopas y helados.

En la tienda online de Envases del Mediterráneo, los hosteleros tienen un amplio catálogo de productos para todo tipo de comidas a servir, repartidos en tres categorías: productos, envases biodegradables y envases take away.

Y, con la opción de compra online a través de comercio electrónico, los trabajadores de hostelería y restauración pueden hacer sus pedidos desde un ordenador, smartphone o tablet y recibir el pedido en 24-48 horas (días laborables).