La consejera de Empresa y portavoz de la Comunidad, Valle Miguélez, valoró como positivos los últimos datos del paro, y destacó que la Región ya suma cuatro meses consecutivos con descenso en el número desempleados. “Somos la primera comunidad en creación de empleo con respecto al año pasado, y el mes de junio puede incluirse en esa dinámica positiva de recuperación que estamos experimentando dese principios de año”, indicó hoy Miguélez.

Achacó el aumento del paro en el sector agrícola en 445 personas “a la finalización de algunas campañas agrícolas, como las frutícolas y las de hortalizas, como viene siento habitual todos los años en este mes de junio”. Con respecto a este sector Miguélez pidió no olvidar algo esencial: la necesidad de mantener vivo el Trasvase Tajo-Segura para preservar los intereses de los agricultores murcianos. “El Trasvase ha recibido un golpe mortal por parte del Gobierno Central con un recorte del 27 por ciento en regadío y abastecimiento; si no queremos que el paro aumente en sectores como el de la agricultura y si no queremos sufrir las consecuencias económicas y medioambientales que puede conllevar para el Levante debemos luchar juntos por lo que es justo y estar al lado de los regantes”, explicó la portavoz autonómica.

Para Valle Miguélez, si algo demuestran los datos de aumento del paro en el sector agrícola es la necesidad que tiene la Región de esa infraestructura. Por ello, exigió al Gobierno de Pedro Sánchez que reconsidere la decisión que han tomado porque “nuestro PIB, nuestro sector agrícola, nuestros empleos directos dependen de ese Trasvase”.

También resaltó los acusados descensos del paro en sectores como el de la hostelería (-445) , comercio minorista (-297), la industria de la alimentación (-117), o el sector del alojamiento (-103). “Son cifras que demuestran la recuperación de las actividades propias de esta época y que anticipan un verano en el que se esperan un elevado número de contrataciones”, señaló Miguélez.

En cuanto al colectivo de personas sin empleo anterior (+242 personas), Valle Miguélez, explica que ese aumento está vinculado a la finalización del curso académico “y las buenas expectativas laborales de cara a los próximos meses”. En cualquier caso, asegura que su Consejería trabaja de forma intensa en dinamizar el mercado de trabajo para los jóvenes desempleados. “Por ese motivo lanzamos la semana pasada una convocatoria de subvenciones para menores de 30 años inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil, por valor de 16 millones de euros, para que ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro formen y empleen a 1.500 jóvenes en paro, con una duración de entre 9 y 12 meses”, recordó la consejera

También destacó la caída del paro en toda la Comarca del Mar Menor: Cartagena (-275), La Unión (-126), Mazarrón (-110), San Javier (-80) o San Pedro del Pinatar (-63). También destaca Águilas con 126 personas menos. Los mayores incrementos se produjeron en Cieza (86), Totana (66), Murcia (62) y Archena (51).

Con respecto al número de contrataciones, en junio se realizaron 96.365, 8.567 menos que en mayo. La afiliación media a la Seguridad Social aumentó el pasado mes en 497 personas, mientras que el incremento en el último año ha sido de 37.050 personas, lo que sitúa a la Región como la comunidad que más empleo ha creado.