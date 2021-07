El Servicio Murciano de Salud (SMS) está teniendo problemas este verano para cubrir la asistencia sanitaria en algunas zonas de la Región, concretamente en las áreas II y VIII, Cartagena y Mar Menor, que son las que ven aumentar su población en estos meses por los desplazados. Esta situación ha llevado a que a 1 de julio aún no tenga cerrado el Plan de Verano y que haya delegado en las subdirecciones de área para que sean ellas las que valoren dónde hay que reforzar y trasladen al personal necesario.

Desde la Consejería de Salud informan de que este verano se contará con 7.000 profesionales más para garantizar la asistencia sanitaria, una cifra que sale de sumar los 4.500 profesionales que hay previsto contratar y los 2.500 de los refuerzos covid a los que incorporó con fecha hasta final de verano.

De los 4.500 contratos nuevos, 151 corresponden a facultativos, 1.552 a enfermeros, 786 a auxiliares de enfermería y 557 a celadores. El resto pertenecen a otras categorías. «Este despliegue de medios en todas las áreas de salud se destina a garantizar la atención sanitaria durante la época vacacional y un singular refuerzo de aquellas zonas que ven incrementada su población de referencia», señala Salud.

Sin embargo, de los nuevos contratos de médicos que se han ofertado en bolsa aún quedan por cubrir 32 puestos de Atención Primaria (AP), cinco de ellos de nueva creación, tal y como indica a LAOPINIÓN la secretaria de Atención Primaria del Sindicato Médico Cesm, Cristina Sánchez Quiles, según la información facilitada desde Habitamia.

Sánchez Quiles recuerda el año tan duro que han pasado los profesionales de Primaria, lo que ha hecho que «un 60 por ciento de los residentes de Familia que han terminado se hayan quedado en urgencias hospitalarias o se hayan ido a otras comunidades, lo que hace que queden muy pocos para cubrir AP».

Pese a la falta de profesionales, la Consejería sostiene que permanecerán abiertos todos los equipos de Atención Primaria y «se está ultimando la planificación de los consultorios», por lo que aún no han concretado cuántos de ellos serán cerrados este verano (once de los consultorios cerrados en el inicio de la pandemia del coronavirus aún no han reabierto).

El objetivo es reforzar el número de médicos y enfermeros para atender en las zonas costeras a personas desplazadas. En concreto, estos refuerzos se prestarán en 16 puntos asistenciales de las áreas de salud de Cartagena, Lorca y Mar Menor.

Las previsiones recogen que el objetivo es destinar este año más de 29 millones de euros para la reorganización de la asistencia sanitaria durante los meses de verano, un 10 por ciento más que en 2020, cuando se cifró en 26 millones.

Como actuaciones específicas de refuerzo en las zonas costeras destaca que los SUAP de San Pedro, Águilas o Puerto de Mazarrón se dotan de médico y enfermero adicional por las tardes o las noches del sábado y vísperas de festivos o las UME de Los Alcázares que estarán operativas las 24 horas con un equipo compuesto por médico, enfermero y técnico. Igualmente, se refuerza el SVAE (soporte vital avanzado con enfermería) de La Manga Norte, que estará operativo 24 horas los viernes, sábados y vísperas de festivos y de 10.00 a 22.00 horas el resto de días.