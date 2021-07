¿Dónde están las cloacas de la política murciana, en el Palacio de San Esteban o en el Palacio de la Moncloa? Depende de a quién se le pregunte en la Asamblea Regional. El Debate sobre el Estado de la Región de Murcia tuvo como tema recurrente la moción de censura que Ciudadanos y PSOE presentaron para sacar del poder al presidente regional, Fernando López Miras, y que acabó, además de fracasando, con un Ejecutivo y un Legislativo diferente.

Fue el líder de los socialistas murcianos, primero en intervenir ayer, el que aseguró que, en democracia, «las mayorías se ganan en las urnas y no en las cloacas de San Esteban». Destacó que el parlamento murciano «no responde a la voluntad popular», ya que «los electores no votaron a los tránsfugas», sino a sus partidos. En este sentido, denunció que «ya no existe en esta cámara el juego de mayorías y minorías que garantizaban la separación de poderes y el efectivo control del Gobierno regional porque López Miras ha secuestrado la Asamblea comprando a diputadas y diputados, incluso al presidente del parlamento autonómico», señaló.

A continuación, el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Juan José Liarte, subió a la tribuna y pidió que se cierre el debate sobre los tránsfugas, confesando que el portavoz del PSOE le llegó a ofrecer «más consejerías de las que podíamos asumir». «He procurado ser discreto con los ofrecimientos del PSOE a Vox en los días de la moción de censura, pero alfombra roja y lo que pidiéramos se nos garantizaba», desveló Liarte. Además reclamó que «se termine ya con ese discurso del insulto y de esgrimir la palabra tránsfuga como si fuera un crimen, que no lo es señor Conesa», dijo Liarte, para advertir después que «lo que hay detrás de ese pacto antitransfuguismo es el poder absoluto de los comisarios políticos».

El presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo, tuvo que interrumpir unos segundos el turno de intervención de Liarte debido a los comentarios de los parlamentarios en el hemiciclo.

Entretanto, el PSOE se apresuraba a desmentir las declaraciones de Liarte. Según una conversación de WhatsApp a la que ha tenido acceso LA OPINIÓN, la consejera de Educación, Mabel Campuzano, niega que desde el Grupo Socialista se hubiera negociado con ella la implantación del pin parental a cambio de votar ‘sí’ a la moción de censura.

Cuando Joaquín Segado, portavoz de los populares, subió al estrado, añadió más leña al fuego, asegurando que Ciudadanos ofreció a los expulsados del partido de Abascal formar parte de la formación naranja para, «desde allí, poder acceder a las Consejerías». Asimismo, afirmó que «este ha sido el año del fracaso de Diego Conesa», incidiendo en que «lo más frustrante para él debe ser que la gran apuesta de su partido fue hacer presidenta a alguien que ni siquiera es del PSOE», declaró.

La coordinadora autonómica liberal, Ana Martínez Vidal (ausente en el debate por una cita médica), se apresuraba a desmentir a Segado en sus redes sociales, afirmando que «nunca hubiera ofrecido formar parte de Ciudadanos ni una Consejería al señor Liarte. Por más que se repite una mentira no se convierte en verdad».

López Miras

Por la tarde, en la réplica del presidente López Miras, éste reiteró que la moción había sido gestada en las «cloacas de Moncloa», reconociendo que la herramienta para sacarle de San Esteban era democrática, «pero chapucera».

Recordó que cuando se presentó la moción, la Región estaba «asustada» por el coronavirus, con cifras de muertos que llegaron a superar la treintena algunos días. «Los murcianos no le van a perdonar lo que hicieron», le dijo al diputado Diego Conesa.

Acuerdos

Pese a la crispación, el pleno aprobó por unanimidad ocho propuestas de resolución sobre el debate. Además, 16 propuestas de resolución tuvieron el voto a favor de todos los diputados, menos el del parlamentario de Vox, Pascual Salvador, que se abstuvo.

Del PSOE se aprobaron cinco propuestas de resolución con transacciones que demandan al Consejo de Gobierno poner en marcha políticas encaminadas a lograr un empleo de calidad que eliminen la brecha salarial; la elaboración de un Plan Industrial de la Región de Murcia 2021-2026, un Plan Estratégico Cultural o un Plan Estratégico de Turismo.