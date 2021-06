Los próximos seis meses van a ser cruciales para los regantes de la Región de Murcia y aquellos de Alicante y Almería que aprovechan los recursos hídricos que se trasvasan por el acueducto Tajo-Segura. El Plan Hidrológico del Tajo está en información pública y el regadío del sureste ya ha anunciado una batería de movilizaciones y protestas ante lo que consideran un atropello al sector agrícola.

En la punta de la lanza se encontraría una acción legal con la que el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura amenazó ayer y que consistiría en interponer una posible querella por prevaricación contra el Ministerio para la Transición Ecológica por no atender los fallos técnicos esgrimidos por los regantes del Levante en cuanto a los planes de aumentar el caudal ecológico del Tajo con un mayor desembalse de Entrepeñas y Buendía.

El Scrats señala a los técnicos que elaboraron el Plan del Tajo por emplear una metodología que contenía «fallos» y que no era correcta para plantear la subida de los caudales ecológicos del río hasta 8,6 metros cúbicos por segundo a partir de 2027. Según el sindicato, estos debían mantenerse en 6,2 y «fueron informados de sus propios errores, pero los consintieron», refleja el presidente del Scrats, Lucas Jiménez.

El sindicato ha ido presentando sucesivos estudios donde, por un lado, se detalla el impacto que supondría una reducción en los envíos de agua por el acueducto en la economía, la agricultura y el empleo en la Región de Murcia y, por otro, donde se refleja que no era necesario subir los caudales mínimos del Tajo por encima de 6,2 metros cúbicos por segundo. La Comunidad de Murcia alegó en su momento que estos caudales debían establecerse en 5,9 m3/s y que el Ministerio debía centrar su mirada en la depuración de las aguas residuales de Madrid para favorecer la crecida con agua limpia en el Tajo a la altura de Aranjuez.

El Círculo del Agua se reunió ayer tras conocer los planes del Ministerio para el Tajo con esa subida gradual del caudal hasta los 8,6 metros cúbicos por segundo en 2027, manteniendo solo 7 m3/s desde el próximo año y hasta 2026. «Todas las organizaciones que componen el Círculo del Agua se han posicionado en contra. Nadie está orgulloso de lo que ha pasado», remarcó Jiménez, que estuvo acompañado por el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, y el consejero de Agua, Antonio Luengo.

«Es una aberración política e ideológica» que restará al menos en 2026 unas aportaciones de 106 hectómetros cúbicos al Segura, ha defendido Jiménez, que ha asumido como una «derrota» para los regantes del Sureste el nuevo plan de la cuenca del Tajo. Por delante quedan seis meses para tramitar alegaciones, unos meses «de trabajo muy duro», señaló López Miras, donde se plantearán todas las vías políticas, administrativas y judiciales contra la decisión del Ministerio.

El agua desalada no se plantea como una alternativa complementaria para los regantes y el sindicato denuncia el elevado precio que tendrá en ese horizonte del 2027: hasta un 140% tendrán que pagar los agricultores pese a que Transición Ecológica busca reducir ese precio apostando por la energía renovable en las plantas desaladoras del Levante para reducir su coste de producción. «El Trasvase es la fuente de llegada de agua más sostenible y respetuosa», señalaba López Miras en referencia al argumento empleado por los socialistas murcianos y valencianos del impacto del cambio climático en las cuencas, «las plantas desaladoras contaminan y es una barbaridad desde el punto de vista ecológico». El presidente de la Región envió el martes una carta al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, con la premisa de que mantenga el «diálogo y la concordia» a las que ha apelado en lo referente al conflicto catalán y el indulto a los condenados por el juicio del ‘procés’.

El PSOE mueve ficha

En las aguas depuradas también se están moviendo los socialistas murcianos y valencianos con el fin de calmar los ánimos entre los regantes y a sabiendas de que tienen complicado cambiar la postura del Ministerio para la Transición Ecológica. Desde el Partido Socialista murciano y valenciano la estrategia pasa ahora por lograr que la ministra Teresa Ribera fije de forma permanente en siete metros cúbicos por segundo el caudal ecológico del Tajo y que en 2026 no suba a 8 ni en 2027 a 8,6. Con la subida a esta cantidad mínima, el Scrats calcula que dejarían de llegar una treintena de hectómetros a la cuenca del Segura, que sumarían 43 en total si se cuenta con los efectos del inminente cambio en las reglas de explotación del Trasvase.

Otro punto a negociar es eliminar el tasazo a los regantes que pagan por el uso del acueducto desde 2017. El secretario general del PSRM, Diego Conesa, remarcó ayer que argumentarán «técnica, ecológica y económicamente, como hemos hecho para reducir de 8,5 a 7 de 2022 a 2026», para lograr este objetivo.

Alternativas de los agricultores

«El aumento de los caudales ecológicos no supone un perjuicio para los agricultores de otras comunidades como Madrid o Castilla La Mancha, solo para nosotros». La aclaración de Miguel Padilla, presidente de Coag Murcia, es importante para escenificar qué grado de entendimiento hay dentro de las organizaciones agrarias y sus posturas frente a los cambios en la planificación hidrológica del Tajo hasta 2027. Padilla propone una solución que acabe por no perjudicar a nadie y esta viene enfocada por el aumento de la depuración de las aguas residuales de la Comunidad de Madrid para «mitigar los efectos del agua en mal estado que pueda tener el Tajo».

El dirigente de Coag señala siempre han defendido el agua desalada como un recurso complementario al Trasvase, pero que no hay que olvidar el horizonte de mejorar la depuración de las aguas de Madrid como aporte al Tajo. «Deben impulsar una depuración de al menos un 30% de las aguas para aumentar a un caudal suficiente que sanee el Tajo», remarca, y se muestra partidario de que al precio que los agricultores pagan ahora por el agua del Trasvase, se les pueda aplicar una mínima tasa de uno o dos céntimos para invertir en la depuración en la Comunidad madrileña.

La encrucijada del agua desalada sigue siendo el precio por litro, en más de 60 céntimos, por lo que se hace inviable. «El 50% del coste del agua desalada se podría reducir cubriendo las desaladoras del Levante con plantas fotovoltaicas». Con un precio que podría rondar los 30 céntimos, el transporte del agua y la intermediación de las comunidades de regantes seguirían encareciendo el precio unos pocos céntimos más. Plantear una línea de ayudas estatales concretadas para los regadíos del Levante es una solución de cara al pésimo escenario que se plantea a partir de 2027 si no se ha logrado abaratar el agua desalada.

Por otra parte, la organización profesional agraria Asaja-Murcia calificó ayer como «indignante, intolerable y dañina» la decisión del Gobierno de España de «recortar 80 hectómetros cúbicos anuales del Tajo-Segura». No nombran alternativas a la reducción de los caudales ya que apuestan por no dar un paso atrás con el plan del Ministerio ya encima de la mesa. Alfonso Gálvez, presidente de Asaja-Murcia, señala que no consentirán «este atropello, quieren cargarse el trasvase Tajo-Segura y no lo vamos a permitir de ninguna de las maneras, haremos todo lo que tengamos que hacer para impedirlo». Dentro del mismo contexto, Gálvez Caravaca ha subrayado que «el Gobierno de Pedro Sánchez está cometiendo una infamia con los agricultores murcianos y de todo el Levante español». Por ello, avisa que harán «todo lo que esté en nuestras manos para impedir este despropósito, que busca liquidar con el sector agroalimentario del mediterráneo español». «Los agricultores murcianos y españoles no nos merecemos un Gobierno tan nefasto que quiere exterminar la agricultura mediterránea cerrando el Tajo-Segura», apunta Gálvez Caravaca.