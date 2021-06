El juzgado de Primera Instancia Número 5 de Cartagena ha desestimado la solicitud de medidas cautelares presentada por Gonzalo Abad Muñoz, el edil expulsado de Vox en el Ayuntamiento de Cartagena y que ahora mismo ocupa el cargo como no adscrito.

Abad pidió que se le readmitiera en el partido tras haber sido expulsado a finales del año pasado. Sin embargo, el tribunal entiende que si Vox no desea al concejal en su grupo municipal de Cartagena, es una manifestación de su «autonomía organizativa del partido, más que un derecho del asociado». Se trata de facetas, reza el texto judicial, que se encuentran «dentro del ámbito de autoorganización que la Ley de Asociaciones y de Partidos Políticos les reconoce». Incluso, recoge la sentencia que ya antes de expulsar a Abad se había designado a otra concejal como portavoz de la formación que lidera en la Región José Ángel Antelo.

Asimismo, el juez no ve la existencia de «peligro» que la medida cautelar pueda evitar. La parte demandante razonó que si no se le readmitía en Vox no podría «participar en la vida interna del partido como afiliado», así como que estaría privado de ser representante de la formación en el Consistorio cartagenero. El magistrado le da la razón y afirma que «es evidente» que si Abad es expulsado no puede participar en la vida interna del partido; sin embargo, subraya que ha hecho una alegación genérica, en donde no especifica qué concretos actos son los que no podrá realizar.