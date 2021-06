El Pleno del Ayuntamiento de Murcia vivió un momento estremecedor esta tarde cuando en el debate de la moción del PSOE que solicitaba izar la bandera del Ayuntamiento de Murcia a media asta por las últimas víctimas mortales de la violencia machista en España, la concejal socialista, Teresa Franco, leyó un mensaje que recientemente había llegado a los servicios municipales de Igualdad por parte de un condenado por delitos machista a su expareja tras salir de la cárcel (Silvia es un nombre ficticio):

Mira, te voy a decir una cosa. He salido de la cárcel, ya estoy en la calle. Me dice la jueza que no me acerque a ti y tiene razón. Y es verdad, yo no te voy a llamar pero te voy a decir una cosa, me vas a encontrar dentro de tu casa. Dentro de tu casa, voy a estar dentro de tu casa y ahí voy a tener muchos detalles contigo.

Tú puedes estar con el tío que quieras. Yo puedo estar con la tía que yo quiera pero tú, tú eres mi mujer. Eres mi mujer y lo sabes. Sé que no eres propiedad privada pero yo te quiero. Y el día que yo quiera no te digo nada, ni a nadie, ni a mi madre. Yo voy a ir a por ti y me vas a encontrar dentro de tu casa esperándote. Así es que no vayas a sorprenderte, en cualquier momento lo hago.

Y no te voy a llamar ni tampoco te voy a bloquear porque te quiero muchísimo, muchísimo, no te lo puedes imaginar. No me importa nadie de tu familia, nadie, a mí me interesas tú. ¿Me entiendes? Me interesas tú, ¿vale? Hasta luego, te quiero mucho.

Y eso, grábatelo en la cabeza. Ve al psicólogo, donde tú quieras, haz lo que tú quieras, pero yo a ti te quiero y cuando yo pueda me voy a meter otra vez en tu casa por el balcón.

No te vayas a sorprender, te lo digo desde ya y lo que yo digo, te lo juro, lo hago. La gente que me conoce sabe que no te voy a sacar de mi vida, te lo digo en serio. Así que sal, estate con tu familia, con tus amigas, sal con otro chico, yo no me voy a comer la cabeza y ya está, pero tú eres mi mujer, Silvia. Te quiero.