Pablo Casado negó ayer en una entrevista en Onda Cero que los independentistas tengan derecho a decidir. Sin embargo, la polémica llegó cuando comparó a los separtatistas catalanes con el autonomismo leonés y con el Cantón de Cartagena del siglo XIX.

"¿Derecho a decidir el qué? A lo que tenemos derecho es a que no decidan por nosotros. Y yo esto no lo digo porque sea Cataluña, lo diría si ocurriera en Cartagena y quisieran volver a montar el Cantón un siglo después. O lo diría en León, que es la tierra de mi padre, si ahora la UPL (Unión del Pueblo Leonés) quisiera la escisión de la autonomía de Castilla y León. Por cierto, también dirían que han sido más de mil años independientes. Lo que quiero decir es que esta es una cuestión sobre que todo lo que nos hemos dado los españoles por un referéndum constitucional lo podremos cambiar todos los españoles, no una parte", afirmó en directo ante Carlos Alsina.

Los primeros en reaccionar han sido los miembros de UPL, que han instado a Pablo Casado a "que lea el artículo 143 de la Constitución", que hace referencia a la organización de los territorios en España y posibilita que "las provincias con entidad regional histórica podrán acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas".

Asimismo, muchos tuiteros han echado en cara al presidente del PP nacional su "ignorancia" ante el asunto, afeando la comparación con el Cantón de Cartagena:

Pablo Casado desconoce el significado del León del escudo nacional y compara a la Región Leonesa con el Cantón de Cartagena.

Y quiere gobernar España pic.twitter.com/nthD7ZsAyY — Luis 🦁 (@pecisti) 22 de junio de 2021

Pablo Casado, compara los derechos de La región Histórica de León, con el cantón de Cartagena.

Alucinante nivel el del posible futuro presidente de la nación española.

¿Habrá leído la constitución?

Art.2 y 143. LEXIT 18 — J. SANTIAGO🦁 (@JUANCAR98056932) 22 de junio de 2021

Este tío ¿de qué va? ¿Qué tiene que ver el cantón de Cartagena con la autonomía leonesa o la cartagenera? ¿Acaso no sabe qué el cantón fue un movimiento nacional y progresista? Claro, ¿qué va a saber alguien a que falsifica los estudios? — P.Súñer (@PedroSunyer) 22 de junio de 2021

Evidentemente comparar el asunto leones o cartagenero actual con el Canton de Cartagena de hace 148 años , nos hace saber que este personaje no puede ser presidente del gobierno y que su opnion al respecto carece de valor alguno. — Galba Emperador (@galbaemperador) 22 de junio de 2021