La Froet mantendrá el paro del transporte escolar iniciado ayer hasta el final del curso, que acaba la próxima semana, y está dispuesta a continuar la protesta cuando llegue el mes de septiembre si la Consejería de Educación sigue negándose a prorrogar los contratos vigentes con las concesionarias y a negociar las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco por el que se regirá el nuevo concurso. La organización empresarial alerta de que la adjudicación de los nuevos contratos puede durar casi un año, por lo que podría producirse un bloqueo del transporte escolar si no se alcanza un acuerdo con Educación.

La patronal regional consiguió que la anterior consejera, Esperanza Moreno, aparcara el documento que había sacado a información pública el pasado año, porque calculaba que los presupuestos recogidos se situaban un 20% por debajo de los establecidos en 2009, por lo que resultaban ruinosos.

La nueva consejera, Mabel Campuzano, que forma parte del grupo de diputados procedentes de Vox que apoyan al Gobierno de López Miras, ha vuelto a publicar el Acuerdo Marco, a pesar de que las concesionarias del transporte escolar incluso llegaron a acudir al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, para reclamar la paralización del nuevo mapa propuesto en 2020. La Froet explicó entonces que el Acuerdo dividía la Región en cuatro grandes corredores comarcales, a los que no podrían optar las empresas pequeñas que tienen un reducido número de autobuses.

Según explicó la patronal en un comunicado, Educación ha enviado el nuevo Acuerdo Marco para su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), mientras que el plazo para suscribir la citada prórroga acaba el próximo 30 de junio, dentro de ocho días.

Fuentes de la Consejería indicaron ayer que la normativa en vigor desde 2017 impide prorrogar los contratos de 2009, a pesar de que la patronal sostiene que es posible mantener las actuales concesiones durante los próximos tres años.

El nuevo mapa del transporte escolar contemplado en el Acuerdo agrupa los 45 municipios de la Región en doce lotes y establece un presupuesto de 65 millones sin IVA para un periodo de dos años.

Educación calculaba que ayer se quedaron sin transporte 17 colegios e institutos de las 393 rutas que existen en estos momentos.

El secretario general de la Froet, Manuel Pérezcarro, el presidente de la sección de Viajeros de la patronal, Juan Jesús Martínez, y el director de este departamento, Antonio Torres, explicaron en rueda de prensa las dificultades por las que atraviesan las empresas después de quince meses de pandemia, en los que han tenido que asumir grandes pérdidas, debido a las restricciones en el servicio. «Las empresas no pueden asumir un servicio que les cueste dinero, mucho dinero, porque sería suicida», dijo Pérezcarro.

Precisó que en la última década «el servicio de transportes no sólo se ha encarecido por el alza de los carburantes y los nuevos requerimientos medioambientales y de seguridad, sino por otros condicionantes que tienen que ver con la prestación del servicio en función de cada línea». Se pregunta «qué está persiguiendo la Consejería, cuando somos un servicio esencial. Hemos cumplido e incluso hemos prestado servicios gratuitos cuando se nos ha requerido, pero cuando peor estamos, cuando no se ha movido ni un autobús por la pandemia, nos encontramos que, además, nos anuncian que no van a indemnizar a los autobuses escolares que estuvieron parados mientras los colegios estaban cerrados, ni tampoco al transporte turístico, porque los han dejado fuera de las ayudas covid-19, pese a que se están otorgando en otras comunidades autónomas». Acusa a la Consejería de mantener «unas posiciones numantinas, pero, además, engañándonos, porque nos han estado tomando el pelo», apuntó.

Por su parte, Antonio Torres garantizó la disposición de la patronal a negociar con la Consejería, pero pide que sean «los técnicos que conocen bien el transporte» los que se sienten a concretar con las empresas las condiciones del nuevo Acuerdo Marco. También recordó que la resolución del nuevo concurso tardará casi un año y advierte del problema que puede plantearse cuando empiece el próximo curso si no se prorrogan los contratos y el servicio queda bloqueado.