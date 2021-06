El presidente del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, ha anunciado que emprenderá todas las acciones legales, institucionales y políticas que estén "en su mano" para evitar la propuesta del Gobierno de España de "cerrar definitivamente el trasvase Tajo-Segura en 2027".

En un contacto con los medios de comunicación y al ser preguntado por la nueva planificación hidrológica anunciada este lunes por el Gobierno central, López Miras ha criticado que la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico es "iniciar el recorte del trasvase Tajo-Segura y que 2027 concluya con su cierre y su inviabilidad".

El presidente de la Comunidad ha hecho estas declaraciones en Cartagena, precisamente "uno de los motores agrícolas de España". Así, advierte que el 80% de la agricultura del Campo de Cartagena "depende del trasvase Tajo-Segura".

"Lo que este lunes dijo el Gobierno central es que en 2027 será inviable la agricultura en el Campo de Cartagena", según López Miras, quien lamenta que los agricultores y las familias que viven de esta actividad en el Campo de Cartagena "tendrán que buscarse otra ocupación".

"Y, desde luego, la riqueza, el PIB y lo que aporta a la economía de España las exportaciones del Campo de Cartagena tendrán que ser sustituidas, si es que se puede, por alguna otra actividad", según López Miras.

Pide una reunión con Pedro Sánchez

Ha mostrado su "rechazo frontal" a esta intención del Gobierno central, que ha tachado de "barbaridad" y cree que es "inadmisible" e, incluso, "indecente". Asimismo, ha reprochado que "no es justo, no es coherente, no atiende a ninguna cuestión técnica y solo a la unilateralidad política del Ministerio y del Gobierno de Pedro Sánchez".

Por tanto, ha destacado que el Ejecutivo murciano está "en contra" y ha manifestado su rechazo "frontal y rotundo". De hecho, ha anunciado que va a emprender "todas las acciones necesarias para que no se consume esta tropelía del Ministerio y del Gobierno central".

"Estaremos al lado de los regantes y los agricultores en todas aquellas acciones que lleven a cabo", según López Miras, quien ha solicitado ya al presidente del gobierno del Gobierno de España, Pedro Sánchez, una nueva reunión para hablar de este tema. No obstante, se ha mostrado convencido de que Sánchez la volverá a rechazar.

"Pero buscaremos todos los apoyos necesarios y haremos todo lo que tengamos que hacer para que en 2027 no se lleven a cabo los planes de Pedro Sánchez y del Gobierno central y que no se cierre el trasvase Tajo-Segura", ha concluido.