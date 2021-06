El presidente del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, ha arremetido contra los indultos de los presos del procés y ha considerado que "no es posible" que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, "supedite la unidad territorial, nuestro Estado de Derecho y la convivencia real de todos los españoles solo por su interés personal y por mantener los pactos que le llevaron a la Presidencia del Gobierno".

"No puedo estar más en desacuerdo", ha aseverado López Miras, quien ha considerado que es algo que "debilita al Estado y a una democracia plena como es la democracia española". Asimismo, cree que "debilita la separación de poderes, que es la base del Estado de Derecho por la que se rige España".

A su juicio, "no puede ser que Pedro Sánchez socave la separación de poderes y debilite el Estado de Derecho simplemente por su interés personal y político". Asimismo, cree que "no puede ser que Pedro Sánchez y que el Gobierno central vayan a indultar a delincuentes que han intentado romper, que han atentado contra la unidad de España y que han malversado fondos públicos".

Sánchez socava la separación de poderes y debilita el Estado de Derecho únicamente por su interés personal.



Los indultos para los que han malversado fondos públicos, han intentado romper #España, no se arrepienten y anuncian que volverán a hacerlo son un auténtico disparate. pic.twitter.com/fW7fANGxu1 — Fernando López Miras (@LopezMirasF) 22 de junio de 2021

"Y los va a indultar cuando no solo es que no se arrepienten, es que dicen que, si salen de la cárcel, lo van a volver a intentar a hacer", según ha contestado López Miras en un contacto con los medios de comunicación y al ser preguntado por este asunto. En su opinión, este va a ser "un gran problema" que "sí que va a afectar a la convivencia de todos los españoles y a la unidad territorial".

No obstante, la propuesta de indulto condiciona la medida de gracia a que ninguna vuelva a delinquir en un determinado plazo de tiempo que oscila entre los tres y los seis años de cárcel. Los líderes de las entidades soberanistas condenados, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, tienen uno de los mayores plazo en los que no pueden volver a delinquir si no quieren que la medida de gracia se revoque: cinco años.

De todas formas, López Miras espera que el recurso planteado por algunos partidos políticos, entre ellos el PP, se resuelvan y eviten los indultos. "Es un disparate, una barbaridad que responde solo al interés del presidente del Gobierno", ha concluido.

PP: "Hoy es un día negro para la democracia"

El secretario general del Partido Popular, José Miguel Luengo, ha remarcado que “hoy es un día negro para la democracia con la humillación de Pedro Sánchez a todos españoles con la medida de gracia con la que indulta a los presos que perpetraron aquel intento de golpe de Estado para romper la unidad de España”.

Luengo ha mostrado la "indignación" del PP a los indultos a los independentistas al considerarlos “un pago político” que “además cuentan con el apoyo del Partido Socialista de la Región de Murcia que le da la espalda a la unidad de España adoptando, incluso, los postulados de Zapatero”.