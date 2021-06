Tres amigos hemos visto una bella película y al terminarla se nos cuela la televisión con un reportaje horrible, donde campea sin freno la violencia. ¡Qué horror! Pedradas, puñetazos, mobiliario destrozado, griterío insoportable, peleas cuerpo a cuerpo, lanzamiento de botellas, pedradas a la Policía…

¿Se trata de individuos asociales, excepciones dentro de una sociedad pacífica y pacifista? Hay programas de televisión telebasura, sensacionalista, en los que se pasan el rato reconstruyendo crímenes horrendos, historias sádicas. Con lo cual, me parece que, en el fondo, el gusto por la violencia anda muy metido en los entresijos de nuestra sociedad.

Y eso debería preocuparnos más de lo que nos preocupa, creo yo. Y no es que los chicos sean más violentos por ser chicos. La violencia, el racismo, la intolerancia, la xenofobia, el encanto de los golpes lo aprenden en esta sociedad que manejamos los adultos.

La misma sociedad que engulle esos programas de televisión de morbo sanguinolento, que comercia con armas y que produce los protagonistas de la crónica negra de cada día. La misma sociedad que va incubando ese espíritu violento y siniestro en la competitividad y en los modelos de tipos ‘duros’, profesionales de la violencia, que nos propone a cada paso.

Por no hablar de las noticias cotidianas sobre marido que mata a mujer, hijo que asesina a padres o amigo que apuñala a amigo. Casi siempre, con una violencia gratuita e inesperada que deja desconcertados y atónitos a los familiares de los agresores.

«Parecía una persona normal», suelen decir en esos casos. Con lo cual, podemos terminar por resignarnos a pensar que es normal que pase lo que ha pasado. El virus de la violencia y la agresividad requiere el antídoto de la dulzura, las buenas maneras y la paciencia. Y si la gente se pone agresiva requiere el antídoto de la dulzura, las buenas maneras y la paciencia. Y si la gente se pone agresiva porque necesita desahogarse y descargar la adrenalina, habrá que proponer otros métodos.

Una psicoterapeuta americana propone, para superar el estrés y la agresividad, la terapia de los abrazos. Consiste en ponerse en la solapa una tarjetita con la frase: «Necesito un abrazo» y en procurar, luego, ir abrazando a todo el que te salga al paso.

Yo no lo he probado, pero se me ocurre que podríamos ponernos todos un cartelito invisible en el cerebro con la frase: «Necesito llevarme bien contigo». Con quien sea. Con quien aparezca a nuestro lado. Aunque se empeñe en agriarnos el día.

Me parece que ese sería uno de los mayores favores que podríamos hacer a nuestro prójimo y a la humanidad. Y a nosotros mismos. Porque llevándonos bien con los demás, con todos, estaremos empezando a cambiar la cultura de la violencia por la de la paz, y haciendo el mundo menos hosco y más amable.

Y enseñando al que no sabe. Porque esa mansedumbre, la afabilidad a prueba de bombas, es una de las cosas que solo se aprenden si te las enseñan con el ejemplo. Y el ejemplo está en manos de todos. También en las nuestras. Ahí tenemos un quehacer educativo de primer orden. Es demasiada la violencia para no luchar por conseguirlo.