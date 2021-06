Queda despejada una de las muchas incertidumbres que dejó la fallida moción de censura al Gobierno de López Miras por parte de Ciudadanos y PSOE: el futuro equipo de Gobierno en Cehegín, formado en la actualidad por una colación entre PP y Cs.

En las últimas semanas, conforme se acercaba la fecha para el traspaso de poderes entre populares y liberales, se sucedían informaciones que alimentaban las especulaciones sobre una posible ruptura. Hace sólo unos días, el Partido Popular de Cehegín entregó un documento a Ciudadanos en el que proponía ciertas modificaciones en el acuerdo de gobierno de cara a los dos años que restan de legislatura y la futura toma de posesión del portavoz naranja, Jerónimo Moya como alcalde del municipio. Este cambio en el guión disparó las alarmas del partido naranja pese a la buena relación de Moya con la actual alcaldesa popular, Alicia del Amor.

Ayer se disiparon todas las dudas cuando el propio Grupo Municipal de Ciudadanos informaba, a través de un comunicado, que había llegado a un acuerdo con el PP para que el relevo en la alcaldía tuviera lugar durante la primera semana de julio.

PP y Cs pactaron en 2019 la alternancia de ambos partidos al frente de la Corporación. El Pleno del Ayuntamiento de Cehegín en el que tendría que haberse producido el relevo no se celebró ayer a causa de la baja de un concejal de Ciudadanos, que ha sufrido un accidente y cuya reincorporación se espera para finales de este mes.

Los ediles de Cs aseguran sentirse «tranquilos» y han reiterado su voluntad de cumplir los acuerdos pactados con su socio de Gobierno en el Ayuntamiento ceheginero.

Por otra parte, esperan que el nuevo acuerdo sirva para mejorar la calidad de vida de sus vecinos «priorizando siempre sus necesidades reales», indican fuentes del partido naranja.

Ambas formaciones se encuentran en la actualidad negociando los nuevos términos del acuerdo. Mañana tendrá lugar una nueva reunión donde Cs espera alcanzar «acuerdos puntuales que no modifiquen sustancialmente la naturaleza del acuerdo vigente», por entender que no existen motivos para llevar a cabo modificaciones que no se hayan hecho con anterioridad. En cualquier caso, Cs apostará en la negociación por anteponer «los intereses de sus vecinos a los intereses partidistas».

«Somos un partido de palabra que siempre ha cumplido con los compromisos acordados, y así lo hemos demostrado en todos los municipios en los que gobernamos en coalición, y en Cehegín no será de otro modo», sostiene el portavoz del Grupo de Cs, Jerónimo Moya. «En 2019 apostamos por un cambio de rumbo en el Ayuntamiento de Cehegín y este Gobierno en coalición ha gobernado en unas condiciones muy complicadas teniendo en cuenta el escenario de pandemia en el que nos encontramos», destaca el portavoz naranja que defiende que se ha gestionado «con eficacia los escasos recursos» de los que dispone el Consistorio «y en los próximos dos años culminaremos los proyectos que ya hemos puesto en marcha y que verán la luz en los próximos meses».

Jerónimo Moya ya señaló hace unos días que su voluntad era la de mantener los acuerdos con los populares «por responsabilidad y para preservar la estabilidad del municipio».

Uno de los puntos que al parecer ha incluido el PP en el nuevo acuerdo es reconducir la obra del auditorio, de manera que se pueda formalizar un nuevo convenio con la Comunidad para construir un Centro Cultural, que sería cofinanciado por las Administraciones local y regional.

Según la todavía alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor, esta operación permitiría escapar del plan de ajuste y las restricciones económicas y a que «ese déficit de Tesorería, que en la actualidad es de 6.200.000 euros, se torne en positivo».