Pese a ser actividad esencial, los hospitales y clínicas privadas de la Región se han llevado un gran mazazo este último año con la pandemia del coronavirus. La crisis sanitaria les obligó a parar en seco su actividad (se suspendieron operaciones, consultas y pruebas complementarias) y se pusieron a disposición de la Sanidad pública para lo que hicieran falta. Pero pasado un tiempo prudencial y con los contagios bajo control, la Unión Murciana de Hospitales y Clínicas (UMHC) considera que ya ha llegado el momento de sentarse y llegar a un acuerdo sobre compensaciones por la atención a pacientes covid, al igual que han hecho otras autonomías.

Al frente de la UMHC se sienta desde hace unos días Luis Mesa del Castillo, quien ha sustituido en la presidencia a Pedro Hernández.

Mesa del Castillo, que llegó al sector sanitario hace ocho años para asumir la dirección del Hospital Mesa del Castillo tras el fallecimiento de su tío, Fernando Mesa del Castillo, asume el nuevo cargo como un reto y tiene claro que una de las primeras cuestiones a solventar es el tema de las compensaciones covid.

«No pedimos compensaciones en su momento, pero ahora sí», afirma. Durante una entrevista con LA OPINIÓN, el nuevo presidente de la UMHC explica que están iniciando conversaciones con la Consejería, en la línea de otras comunidades autónomas que han llegado a acuerdos para cubrir los costes derivados de la atención a los pacientes covid.

«Nuestros hospitales quedaron abiertos a disposición de Sanidad, pero se nos ordenó no hacer actividad no urgente y se paralizó todo. Por lo que, hemos tenido días con sólo 15-20 pacientes covid y esa ha sido toda nuestra actividad», recuerda. Una situación en la que no podían reducir su plantilla y en la que sólo podían incluir en un ERTE a personal no sanitario.

Desde los hospitales privados solicitan una tarifa de 600 euros por paciente covid y noche, con la que se cubrirían los gastos generales. «Este es el acuerdo al que se ha llegado en Canarias, Baleares, Madrid, Comunidad Valenciana y Cataluña», apunta Mesa del Castillo. Y aunque dicen no tener el número exacto de pacientes covid atendidos, hubo momentos en los que recibieron al 30 por ciento de las personas contagiadas que precisaron ingreso.

Aunque la negociación arranca ahora, considera que «hay predisposición por parte de la Administración», aunque la propuesta que el SMS publicó en el Borm para cubrir los costes de atención al paciente covid era muy baja, y se situaba en 156 euros, a los que habría que sumar los gastos generales.

Los números que arroja la pandemia para los hospitales y centros de la UMHC llegan hasta los 10 millones de euros de pérdidas, ya que «toda nuestra actividad se ha visto paralizada». «Unas pérdidas que tenemos que amortizar en unos 8-10 años, ya que hemos salido adelante gracias a los préstamos covid que hemos solicitado y a los que hemos tenido que recurrir todos los centros de la Unión Murciana de Hospitales», explica Mesa del Castillo.

Sobre los días más duros de la pandemia, el presidente de la UMHC cree que «fue un acierto que todos estuviéramos bajo una especie de mando único. Nos pusimos desde el primer momento a disposición del SMS y de la Consejería, con lo cual hemos hecho lo que nos ha tocado». Además, sostiene que «tanto la Consejería como el SMS han hecho un gran trabajo dentro de las posibilidades que tenían y lo siguen haciendo, porque esto no ha acabado, aún queda gente ingresada y mucha gente por vacunar en la Región».

"Algunos hospitales pasarán a residencias"

Los hospitales de la UMHC han percibido un descenso importante en la derivación de pacientes mayores para cuidados medios desde la pandemia, lo que también ha hecho caer su actividad en este campo.

Existe la percepción de que desde la Consejería de Salud se quiere enviar a estos usuarios a residencias del IMAS e ir disminuyendo sus estancias en hospitales, por lo que Luis Mesa del Castillo considera que «es necesario ver si esto se trata de una situación puntual o si es un problema estructural, porque de ser así habría que definir cuántas camas vamos a necesitar de cuidados medios, ya que habrá hospitales que se tengan que reconvertir y transformarse en residencias». A lo que añade que quieren que «la Consejería nos aclare si hay un cambio en el sistema de derivaciones o a qué se puede deber esta situación».

Respecto a la atención, el presidente de la UMHC sostiene que «hay que tener claro que en una residencia la atención médica no es la que hay en un hospital», por lo que considera que «la cuestión es que quien necesite un hospital esté en un hospital y quien necesite residencia en residencia».