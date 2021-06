La Audiencia Provincial de Murcia ha desestimado el recurso presentado por una mujer que pretendía que la pena de prisión que le fue impuesta en 2018 por apropiarse indebidamente de 4.700 euros fuera sustituida por trabajos en beneficio de la comunidad porque desde que cometió el delito han pasado ocho años y no ha devuelto ni un solo euro.

A través de un auto, el tribunal confirma otro de un juzgado de lo penal de Murcia que ya rechazó su solicitud por el mismo motivo, al no haber devuelto el dinero ni efectuado un ofrecimiento serio de hacerlo.

En su apelación, la mujer aseguró que si no lo ha hecho ha sido porque no dispone de los medios económicos necesarios, ya que tiene que mantener ella sola a dos hijos y está estudiando, por lo que no ha tenido ingresos laborales.

Al rechazar el recurso, el tribunal de la Audiencia que los hechos fueron cometidos en 2013 y que desde entonces ha tenido tiempo suficiente para demostrar que su arrepentimiento era cierto y que estaba dispuesta a devolver el dinero del que se apoderó en su propio beneficio.

Y concluye que "no ha albergado nunca el menor propósito de reparar el daño causado, por lo que no es acreedora de ningún beneficio".