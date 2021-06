Alfonso Martínez Baños, PSOE: "La intención de López Miras es mantenerse en el poder a toda costa"

El viceportavoz del Grupo Socialista, Alfonso Martínez Baños, criticó que, con la reforma de la Ley del Presidente, queda demostrado «por enésima vez que la intención de López Miras y el Partido Popular es mantenerse en el poder a toda costa, cueste lo que cueste y comprando los diputados que hagan falta». Considera que para el presidente «es secundario solucionar los problemas de la ciudadanía de la Región de Murcia», mientras que «su prioridad es mantener su cortijo». Acusó al PP de «usar las instituciones para acomodarla a los intereses de una persona».

María Marín, Podemos. "Las intenciones del presidente lo convierten oficialmente en un sátrapa"

Para la portavoz regional de Podemos, María Marín, las intenciones del presidente le convierten «oficialmente en un sátrapa». La diputada autonómica ha acusado al Partido Popular de «gobernar la Región de Murcia como una autocracia», en la que «con tan sólo un tercio de los votos, el Ejecutivo regional se salta cualquier mecanismo de control democrático y de rendición de cuentas», impidiendo además que la oposición «acceda a los medios necesarios para desarrollar su labor» y «modificando las leyes a su antojo para servir a los intereses de unos pocos y al suyo propio».

Ana Martínez Vidal, Cs: "Con el voto del PP y sus mercenarios lograrán que Miras siga atornillado al poder"

Ana Martínez Vidal, coordinadora autonómica de Cs, prevé que con la reforma de la Ley del Presidente «ocurrirá lo mismo que con los presupuestos», aprobados el miércoles con los votos de los expulsados de Cs y de Vox. «El PP no tiene voluntad de diálogo a pesar de no tener mayoría, ya que todos los partidos (Cs, PSOE, Podemos y Vox) dieron la espalda a estas cuentas que salieron adelante con una mayoría comparada». Martínez Vidal critica que «con el voto del PP y sus mercenarios conseguirán que López Miras, un presidente que no ha ganado las elecciones, siga atornillado al poder».

José Ángel Antelo, Vox: "Esta ley solo le importa a una persona entre el millón y medio de murcianos"

José Ángel Antelo, presidente provincial de Vox en Murcia, cree que el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, «hará lo que sea necesario para mantenerse en el poder, atornillado a su silla». Pone como ejemplo que ponga tanto empeño en cambiar la Ley del Presidente, «que solo le importa a una persona (él) entre el millón y medio de murcianos». Asegura que en su partido no están preocupados por este asunto y aprovecha para recordar al jefe del Ejecutivo que tendrán en cuenta el incumplimiento de los acuerdos que alcanzó con ellos en las próximas elecciones.