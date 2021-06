La Mesa de la Asamblea se reunirá el próximo lunes y hará oficial la incorporación al Grupo Mixto de los dos diputados de Ciudadanos, Ana Martínez Vidal y Juanjo Molina. Desde Cs aspiran a compartir la portavocía con los dos parlamentarios de Podemos, de forma que ésta pueda ir rotando; sin embargo, la cámara murciana no contempla esa posibilidad, por lo que a los cuatro dirigentes políticos les tocará sentarse a negociar.

El problema principal con el que se va a encontrar el Grupo Mixto es la falta de un reglamento interno que, en principio, debería estar redactado desde 2019. Al estar compuesto entonces por solo dos diputados del mismo partido, Podemos, no vieron la necesidad de establecer estas normas internas, por lo que ahora que tendrán que cohabitar con dos diputados de distinto signo, el funcionamiento del grupo queda en el aire.

Desde Ciudadanos tienen la intención de que Juan José Molina recupere su cargo de portavoz en la Asamblea después de que sus excompañeros de partido le despojaran de él. «Considero que mi compañero Juanjo Molina es la persona idónea para defender los principios y los postulados de Ciudadanos en la Asamblea Regional en esta nueva etapa que emprendemos», señala Martínez Vidal. «Ha hecho una magnífica labor como portavoz durante los dos primeros años de legislatura y estoy segura que lo seguirá haciendo ahora desde el Grupo Mixto», remarca.

Los dos diputados pretenden dividir de esta forma sus funciones con el fin de lograr una «mayor eficiencia» en el desempeño de su labor política. «Mientras Molina se centrará en su puesto como portavoz de Cs en el Grupo Mixto en la Asamblea, Ana Martínez Vidal seguirá al frente del partido como coordinadora en la Región de Murcia», manifiesta Vidal.

No obstante, según fuentes parlamentarias, la posibilidad de que la portavocía sea rotatoria es inexistente, por lo que los naranjas necesitarían los votos favorables de los diputados de Podemos para conseguir hacer de Molina el portavoz del Grupo Mixto, algo poco probable si eso implica que María Marín se quede sin voz.

Si no se ponen de acuerdo, la decisión la tomará la Mesa de la Asamblea, formada por Alberto Castillo (ex de Cs), Miguel Ángel Miralles (PP) y Gloria Alarcón (PSOE), Francisco José Carrera (ex de Vox) y Antonio José Espín (PSOE). Serían estos cinco diputados los que decidan entre Podemos o Ciudadanos.

Por otra parte, Ana Martínez Vidal ha adelantado a LA OPINIÓN que propondrá a Podemos un reparto equitativo del grupo, tanto de los recursos económicos como de la participación en las distintas comisiones de la Asamblea.

Reunión el lunes

Cs espera poder reunirse con los diputados morados el próximo lunes, una vez se haga efectivo su paso al Grupo Mixto.

En Podemos, mientras tanto, afirman estar «centrados en los problemas de la gente de la Región, que ya son bastantes, y no en las dinámicas internas de la Asamblea». En este sentido, apuntan a que ya lo han demostrado en el debate de estos presupuestos, para los que presentaron un total de cien enmiendas, y con la presentación de hasta cuatro leyes que esperan a ser tramitadas.

Sea cual sea la configuración del Grupo Mixto, desde Podemos afirman que seguirán haciendo su trabajo para seguir «construyendo una alternativa para esta Región, tanto dentro como fuera de las instituciones».