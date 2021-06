Un trabajador de 23 años ha caído esta tarde desde una altura de entre 4 y 5 metros desde un montacargas en una fábrica de cemento ubicada en el Polígono Industrial ‘El Semolilla’, en Abanilla. El afectado quedó inconsciente y atrapado en el interior del montacargas. Al lugar del suceso se movilizaron unidades de Guardia Civil, Bomberos (3 bomberos y 2 camiones de intervención), una ambulancia del Servicio de Urgencias y una Unidad Móvil de Emergencias. Del accidente fue informado el gabinete de Seguridad y Salud laboral de la Comunidad Autónoma de Murcia. Según informan fuentes del 112, el herido presenta un traumatismo craneoencefálico severo y su estado es muy grave.

Según ha podido saber esta Redacción, la gravedad de las heridas llevó al facultativo de la UME (Unidad de Emergencia Sanitaria) a solicitar el traslado urgente en helicóptero. Esta petición fue rechazada en varias ocasiones por el jefe de operaciones de Protección Civil en Murcia, argumentando que el helicóptero disponible sólo podía usarse para uso forestal.

Fuentes cercanas al caso consultadas por LA OPINIÓN aseguran no entender la decisión del jefe de operaciones que, al parecer, habría argumentado que no existe un helicóptero sanitario en la Comunidad. Recuerdan estas fuentes que en casos de extrema necesidad sí es posible adaptarlo para un traslado de urgencia, aunque fuentes de la Comunidad han desmentido tajantemente esta posibilidad. Por otra parte, el jefe de operaciones habría aducido que no era recomendable por las vibraciones que se iban a producir, algo que ha generado el asombro del personal sanitario por entender que este profesional no está más cualificado que el facultativo para valorar esa circunstancia.

Otras fuentes del 061, recuerdan que cuando se retiró el único helicóptero sanitario que existía en la Región, se informó a todo el personal que trabaja en ambulancias que era posible, en algún caso, “poner el helicóptero de rescate en modo sanitario y que tuviéramos que subir en él”. Además, las vibraciones en las ambulancias por carretera “son brutales”, indican.

El helicóptero habría reducido considerablemente el tiempo de trayecto desde la fábrica de Abanilla hasta el Hospital Virgen de la Arrixaca, (40 minutos en coche, escoltado por la Guardia Civil, por sólo 8 o 9 minutos con un helicóptero, sostienen algunos profesionales sanitarios). El trabajador ha sido ingresado en una Unidad de Cuidados Intensivos y se le ha detectado un traumatismo nasal, con fractura nasal, hemorragia abundante, y fractura de tibia y peroné.

La Región de Murcia no cuenta con helicópteros medicalizados

La Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias ha aclarado, a preguntas de esta Redacción, que cuenta con varios helicópteros pero no pueden ser usados para rescates sanitarios porque no están medicalizados y no llevan personal especializado ni medios específicos. "Además si la UME tiene acceso al lugar es la que tiene que realizar ese servicio, porque es la que está medicalizada y lleva personal sanitario", sostienen fuentes autonómicas. Seguridad Ciudadana y Emergencias recuerda que sólo se utilizan para rescates y en zonas donde no puede llegar ningún vehículo terrestre, "en el caso de hoy estaba ya la UME de camino hacia el accidente, que ha sido en un polígono industrial", indican desde la Dirección de Emergencias.

En todo caso, cuando se realiza un rescate en helicóptero y teniendo en cuenta que son zonas alejadas, la Dirección General explica que "no se lleva al herido al hospital, se le lleva a la ambulancia más cercana y esto sólo se realiza cuando el rescate es autorizado por un médico y éste se sube al helicóptero para acompañar".

Por último, informan que se ha llamado a la Guardia Civil y antes de que llegara la ambulancia la autovía estaba despejada y han podido acompañarla hasta su llegada al hospital.