La Fiscalía ha abierto diligencias para investigar el archivo de una denuncia de tráfico de la Policía Local de Alhama al secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, cuando ya no era alcalde de dicha localidad.

Es la propia Policía Local quien pone en conocimiento de la Fiscalía los hechos, al constatar que la alcaldesa de Alhama quita una multa que le impusieron a Conesa en abril de 2019.

El fiscal encargado del caso estudia si se da trámite o no a la misma. Fuentes de la Fiscalía han confirmado que la denuncia está admitida porque se ha incoado pero es el fiscal encargado el que "debe decidir si ve material penal o no, si hay material para seguir hacia delante o no".

El PP exige explicaciones a Conesa porque "no podemos permitir este tipo de escándalos"

La portavoz del Partido Popular de la Región de Murcia, Miriam Guardiola, ha denunciado públicamente este jueves en rueda de prensa el "nuevo escándalo" del PSOE en la Región, en concreto del secretario general del PSRM, Diego Conesa. "Parece que el chicle de la corrupción política le ha explotado en la cara", ha manifestado.

A su juicio, "la justicia nuevamente acorrala al PSOE, una nueva causa penal abierta en la que la Fiscalía investiga ahora mismo unos hechos presuntamente delictivos".

Ha defendido que es un caso de "presunta corrupción política, ya que Conesa podría haberse valido de su cargo para obtener determinados beneficios, en concreto no pagar varias multas de tráfico".

Considera la portavoz de los populares murcianos que la situación del PSOE en la Región "se ha vuelto insoportable, irrespirable, desde que toda la cúpula del PSOE se encuentra imputada por delitos de corrupción política".

Según ha expuesto, en esta nueva causa la Fiscalía "investiga una serie de irregularidades que podrían ser constitutivas de delito". "Todo parece indicar que Conesa se habría valido de su cargo como representante público para evitar el pago de una multa", indica.

Por ello, denuncia que el PSOE "hable de corrupción, pero son ellos los únicos que están imputados, están envueltos en escándalos de corrupción política, hablan de transparencia, pero son ellos los únicos que no dan explicaciones, hablan de cortijos cuando son ellos quienes abusan de su posición y su cargo político para obtener un beneficio".

Desde el PP, ha asegurado, "no podemos permitir este tipo de escándalos, porque nadie puede estar por encima de la ley y los hechos que se investigan indican que hay sospechas de que es un asunto sucio, opaco y turbio".

Estas prácticas, argumenta, "pueden ser constitutivas de delitos graves y no son casos aislados, se desprende un absoluto desprecio por la Policía y, además, pone de manifiesto que Conesa y dirigentes del PSOE se suelen valer de su cargo para obtener beneficios".

Advierte que estas prácticas "irregulares son frecuentes en el PSOE, no es la primera vez que ocurre". Por ello, pregunta a Conesa si "ha comprometido a alcaldes del PSOE para obtener beneficios personales, si se ha valido de su condición y cargo para lograr un beneficio personal de ello".

"En el mejor de los casos son conductas irregulares y poco ejemplares", ha dicho Guardiola, que insta a Conesa a que "dé explicaciones, no puede estar más tiempo escondido y en silencio".

Por su parte, la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Murcia, Rebeca Pérez, advierte que se trata de hechos "graves" y que son "muchos" los interrogantes sobre lo acontecido, "en el que se ven implicados el alcalde de Murcia, José Antonio Serrano; la alcaldesa de Alhama y Conesa".

"La Fiscalía no ha dudado en abrir diligencias y la ciudadanía merece explicaciones frente al silencio de estos dirigentes socialistas, porque existen dudas sobre por qué razón no se acudió al Servicio de Atención Primaria de Alhama y en caso de que por voluntad propia se hubiera decidido ir a un centro hospitalario, por qué no se acudió al de referencia, que era la Arrixaca, y se fue al Hospital Morales Meseguer".

El PP pregunta si hay registros de entrada de ese paciente en el Morales Meseguer y qué personal sanitario le atendió, "fue Serrano, que estaba de guardia el 5 de abril de 2019; es habitual que un paciente con una contusión menor sea atendido por el jefe del Servicio de Urgencias, en este caso Serrano, se atendió por afinidad personal, política".

La portavoz del PP en el Consistorio murciano emplaza a Serrano a que dé explicaciones "sin más demora y explique por qué rubrica el informe".

El PSOE responde que "es insoportable el olor a podrido del PP"

Por su parte, el vicesecretario general y portavoz del PSRM, Francisco Lucas, ha asegurado que "es insoportable el olor a podrido que desprende el PP para hacer callar a quienes levantan la voz". Considera que "el Partido Popular es el menos indicado para hablar de abuso de poder, cuando han demostrado con las vacunas y las listas de espera que siguen creyendo que la Región de Murcia es su cortijo".

En respuesta a las declaraciones del PP, el PSOE explica que se trata de un informe de la Policía Local de Alhama en el que dice que "se archivaron algunas denuncias, entre ellas una contra Diego Conesa, en abril de 2019, porque no existía delito alguno y, como un ciudadano más, hizo las alegaciones pertinentes".

"El gobierno de Fernando López Miras sigue sin ocuparse de su única responsabilidad, que es gestionar y atender los problemas de los hombres y mujeres de esta Región, que ven cómo son incapaces de aportar soluciones", ha afirmado Lucas.

Además, el portavoz del PSRM ha recordado que en abril de 2019 Diego Conesa "no tenía ningún cargo institucional, solo era secretario general y candidato a la presidencia de la Comunidad Autónoma por el PSRM, ni siquiera era delegado del Gobierno".

"Esta Región tiene problemas muy graves, pero al Partido Popular solo le interesa confrontar y hacer daño sin ningún fundamento, y a eso se están dedicando en esta legislatura", ha finalizado.